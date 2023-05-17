聯合國希望籌資30億美金幫助蘇丹難民

戰亂

非洲 – 聯合國周三宣布，超過一半兒的蘇丹人需要人道主義援助，此前士兵和準軍事部隊之間發生了一個多月的戰爭，國際外交努力沒有很大的進展。17日，戰鬥再次炸毀了首都喀土穆幾個地區的房屋，街道空無一人，四處都是濃濃的黑煙。

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經過一個月的戰鬥導致近千人死亡、約 75萬人流離失所； 22萬人論文難民，聯合國提升了援助款項，表明僅在蘇丹的人道主義援助需要 26 億美元。

人道主義事務協調廳協調處主任拉梅什·拉賈辛加姆（Ramesh Rajasingham）17日表示， “今天，有 2500 萬人——超過蘇丹人口的一半——需要人道主義援助和保護，。

需要考慮到的還有將出資50 億美元用於幫助逃往鄰國埃及、乍得和南蘇丹等自身陷入嚴重危機的難民度日。

在 Abdel Fattah al-Burhane 將軍的軍隊與快速支援部隊 (FSR) 的準軍事部隊、Mohamed Hamdane Daglo 將軍於 4 月 15 日發動戰爭之前，這個擁有 4500 萬居民的國家已經有1/3的人在挨餓，世界上最貧窮的國家之一。

如今，吃的變得越來越稀缺：喀土穆這座擁有 500 萬居民的城市大家都躲在家中，被迫定量配給食品，並且因為銀行自第一天以來就已關閉，沒有錢或取不出錢。

在奧馬爾·巴希爾 (Omar al-Bashir) 獨裁統治下 20 年的禁運於 2019 年結束後，農業食品行業已經陷入癱瘓，像喀土穆和其他城市的房屋、醫院和機構一樣遭到轟炸。

據聯合國兒童基金會稱，SAMIL工廠生產了60%用於治療蘇丹嚴重急性營養不良兒童的RUTF. “火災還導致工廠的機器全部被毀, 生產全面停工。

人道主義、食品和醫療援助被洗劫一空。無國界醫生組織宣布，“武裝人員周二進入喀土穆的（其）倉庫搶劫”。

交戰各方的代表聚集在沙特阿拉伯的吉達，本應畫出人道主義走廊，讓平民離開並帶來人道主義援助，但沒有取得進展。