尼日利亞:美國領館車隊遇襲

非洲動態 / 尼日利亞

西非 – 非洲人口大國尼日利亞位於西非，瀕臨大西洋幾內亞灣。該國於本周二發生針對美國領館人員車隊的襲擊事件，至少有4人死亡，另有數人遭綁架。美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）對此事件予以譴責。華盛頓表示，遇襲人員中，沒有美國公民。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，在位於尼日利亞東南部的阿南布拉州（État d'Anambra），一支美國領館的車隊於05月16日周二遭遇武裝人員襲擊。美國白宮透露，至少有4人被殺，3人遭綁架。但所有受害者都不是美國公民。

-- 美國領館車隊遇襲事件中無美國公民 -

本台法廣（RFI）通訊員莉莎（Liza Fabbian）2023年05月17日星期三發自拉各斯（Lagos）的消息說，在這一襲擊事件中遇害的四名死者中，有兩人是美國領館的職員，另外兩人為負責安全的警官。襲擊者朝車隊及隨車人員開火，並劫持了另外兩名警察和一名司機。

RFI Image Archive / Au Nigeria, un convoi du consulat américain a été attaqué mardi 16 mai 2023 dans l'État d'Anambra. « Aucun citoyen américain n'est concerné », a souligné John Kirby, le porte-parole du conseil national de sécurité à la Maison Blanche. Ici, une photo d'archive de John Kirby. (illustration) AP - Evan Vucci / RFI Image Archive

在白宮的美國國家安全委員會發言人約翰·柯比（John Kirby）特別指出，這一襲擊事件中沒有涉及美國公民。尼日利亞警方宣布，執法力量正在發生這一攻擊事件的阿南布拉州（État d'Anambra）展開救援行動。

-- 尼日利亞阿南布拉州有多個武裝團體 -

本台法廣（RFI）法文報道指出，發生本次襲擊事件的這一尼日利亞的地區里，活動着多個分離主義的團夥。警察局和政府建築時常遭遇縱火。當局懷疑這些暴力事件的幕後是比夫拉土著人民分離主義運動（Ipob）。其領導人納姆迪·卡努（Nnamdi Kanu）於2021年在尼日利亞的境外遭逮捕，目前被關押在尼日利亞首都阿布賈的監獄中。

Image RFI Archive: l'activiste séparatiste pro-Biafra Nnamdi Kanu le 26 mai 2017 (Photo d'illustration) AFP - STEFAN HEUNIS / Image RFI Archive

本台法廣（RFI）法文網此前報道提到，一度流亡天涯的尼日利亞比夫拉土著人民分離主義運動（Ipob）領導人納姆迪·卡努（Nnamdi Kanu）於2021年06月底在國外被捕。他之後被遣返回尼日利亞。當時的拘捕狀況至今仍然撲簌迷離。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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