非洲突尼斯猶太教堂遇襲案(續)
發表時間：
非洲 – 針對突尼斯傑爾巴島猶太教堂在上周二（2023年05月09日）遇襲，並造成數人遇害事件，法國巴黎檢方啟動了一項反恐調查。突尼斯官方則更側重為一樁孤立罪行。該國總統在會晤三大宗教領袖時，強調要堅持突尼斯的寬容價值觀。
據本台法廣（RFI）法文網報道，在突尼斯，十天前突發的傑爾巴島（Djerba）猶太教堂遇襲事件，造成5人死亡，其中有一位法國公民。
突尼斯當局在2023年5月17日周三拘押了4人，目前的方向仍是一樁孤立罪行。而在巴黎，法國檢方則就此案啟動了一項反恐調查。
-- 突尼斯當局想淡化事件孤立罪行-
本台法廣（RFI）通訊員員莉莉婭（Lilia Blaise）2023年05月18日周四發自突尼斯的消息說，在周三遭拘禁的四名涉案人中，有兩人為開槍肇事者的摯友。他們在傑爾巴島（Djerba）上被警方逮捕。
突尼斯方面更偏向為一起孤立罪行，而巴黎檢方則發起了反恐調查，指控是一樁“與恐怖企業有關的襲擊”。突尼斯總統府的言辭想要消除疑慮。槍案發生後，除旅遊部長之外，沒有其他高官正式前往傑爾巴島（Djerba）視察。
--突尼斯國家元首強調寬容價值觀-
另外，本台法廣（RFI）的同一法文報道還提到，突尼斯的賽義德總統（Président Kaïs Saïed）於周三接見了該國的三大宗教領袖：伊斯蘭教教法說明官[穆夫提]（mufti）、猶太教的大司祭（grand rabbin ）和天主教的大主教（archevêque）。他在這一會晤中，堅持突尼斯的寬容價值觀。
~. Fin .~
Desk Nicolas 19.03.2023 jour TUNISIE _Papier Desk Nicolas 2023.05.19 jour Franco-tunisien - suite de l'attaque de la synagogue de Djerba du 09 mai 2023