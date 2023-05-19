非洲突尼斯猶太教堂遇襲案(續)

非洲動態 / 宗教信仰

非洲 – 針對突尼斯傑爾巴島猶太教堂在上周二（2023年05月09日）遇襲，並造成數人遇害事件，法國巴黎檢方啟動了一項反恐調查。突尼斯官方則更側重為一樁孤立罪行。該國總統在會晤三大宗教領袖時，強調要堅持突尼斯的寬容價值觀。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，在突尼斯，十天前突發的傑爾巴島（Djerba）猶太教堂遇襲事件，造成5人死亡，其中有一位法國公民。

RFI Image Archive / Tunisie :Des forces de sécurité autour de l'entrée de la synagogue Ghriba, à Djerba, où une attaque mortelle a été menée le 9 mai 2023. REUTERS - STRINGER / RFI Image Archive

突尼斯當局在2023年5月17日周三拘押了4人，目前的方向仍是一樁孤立罪行。而在巴黎，法國檢方則就此案啟動了一項反恐調查。

-- 突尼斯當局想淡化事件孤立罪行-

本台法廣（RFI）通訊員員莉莉婭（Lilia Blaise）2023年05月18日周四發自突尼斯的消息說，在周三遭拘禁的四名涉案人中，有兩人為開槍肇事者的摯友。他們在傑爾巴島（Djerba）上被警方逮捕。

RFI Image Archive / Tunisie: une attaque a fait plusieurs morts sur l’île de Djerba en plein pèlerinage juif de la Ghriba (le mardi 09 mai 2023). Ici, The interior of El Ghriba synagogue, the oldest in Africa, on the Island of Djerba, Tunisia. (illustration) © AP - Mosa'ab Elshamy / RFI Image Archive

突尼斯方面更偏向為一起孤立罪行，而巴黎檢方則發起了反恐調查，指控是一樁“與恐怖企業有關的襲擊”。突尼斯總統府的言辭想要消除疑慮。槍案發生後，除旅遊部長之外，沒有其他高官正式前往傑爾巴島（Djerba）視察。

--突尼斯國家元首強調寬容價值觀-

另外，本台法廣（RFI）的同一法文報道還提到，突尼斯的賽義德總統（Président Kaïs Saïed）於周三接見了該國的三大宗教領袖：伊斯蘭教教法說明官[穆夫提]（mufti）、猶太教的大司祭（grand rabbin ）和天主教的大主教（archevêque）。他在這一會晤中，堅持突尼斯的寬容價值觀。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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Desk Nicolas 19.03.2023 jour TUNISIE _Papier Desk Nicolas 2023.05.19 jour Franco-tunisien - suite de l'attaque de la synagogue de Djerba du 09 mai 2023 尼古拉