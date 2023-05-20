法國馬賽辦第二屆歐非論壇

RFI專欄/非洲經濟

歐非關係 – 在法國南部港口城市馬賽，第二屆歐非論壇（forum Europe-Afrique）已於本周早些時候圓滿閉幕。在2023年05月15日周一和16日周二這兩天的會期內，來自地中海兩岸歐洲和非洲嘉賓們，重點圍繞農業和未來能源展開討論。這是本台RFI法語«非洲經濟»專欄節目（Chronique Afrique Economie）在本周四上網的最新話題之一。到馬賽cité phocéenne參加本次歐非論壇的與會者中，有數十名大企業的老闆、初創企業的開拓者和政府的部長級官員。尼日爾負責能源事務的國務部長接受了本台法廣（RFI）記者的採訪。

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本台法廣（RFI）法文網2023年05月18日星期四在«非洲經濟»專欄里（Chronique Afrique Economie）刊出署名梅迪（Mehdi Meddeb）的一篇採訪報道，在非洲，部分國家選擇了可持續的發展模式。尼日爾就是如此，這一國家轉向了太陽能。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[le Niger face au défi de l’énergie solaire]。換做中文可被譯作[尼日爾面對太陽能挑戰]。下面是簡介以供分享。

--第二屆歐非論壇在馬賽圓滿舉行-

本台法廣RFI法文網上«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報道首先描述說，據尼日爾負責能源和可再生能源事務的國務部長所透露的消息，在該國首都尼亞美，數以萬計的當地居民將在幾個月後看到他們的命運發生了改變。Gorou Banda的數百片太陽能板將被接入尼日爾電力系統。

RFI Image Archive / Niger : le président du pays Mahamadou Issoufou a inauguré la centrale électrique de Gorou Banda, dimanche 2 avril 2017. (illustration). Présidence du Niger

為了追趕電力落後的狀況，尼日爾選擇了太陽能。尼日爾國務部長Ibrahima Yacouba明白，一切都得做。尼日爾與法國及歐盟合作，現已擁有了公營的太陽能發電站，正在首都尼亞美（Niamey）和北部大城市阿加德茲（Agadez）建造之中。在今年年底前，總發電量將達到50至60兆瓦。從已實現的基礎設施和量而言，都極具規模。以當前的節奏，尼日爾將超過原定的目標，在十來年內達到能源結構的35%以上。

--尼日爾能源發展幾乎是從零開始-

本台法廣（RFI）法文網報道說，尼日爾的電力普及率曾不到10%。不過，該國是當今世界太陽光最強的國家之一，發展光伏是符合邏輯的，但也存在挑戰。如何保證這種能源的穩定性？這仍是太陽能的弱點之一。為此，尼日爾建造了太陽能和柴油混合發電廠。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

還有另一個發電量超過100兆瓦的太陽能電場項目。這一極具雄心的政策吸引着外國企業。其中有Sungy，這是一家法國和阿爾及利亞的初創企業，其經營活動主要是在阿爾及利亞和加蓬的工業和銀行業，如今正在尼日爾需求拓展市場。

--尼日爾打算把其資金髮展太陽能-

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道最後指出，尼日爾已於2022年12月在巴黎獲得融資450億歐元。如今，該國打算把太陽能作為其發展的一條軸線。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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