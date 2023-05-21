乍得:能源供應緊張波及媒體

非洲動態 / 能源需求

非洲 – 乍得是一個位於非洲中部的內陸國，中文也有譯作查德。由於能源供應緊張，恩賈梅納當局出台了一項打擊倒賣汽油的決定。但鑒於禁止購買罐裝的燃油，乍得首都的部分私營電台不得不暫停廣播。

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據本台法廣（RFI）法文網2023年05月21日星期天的最新報道，自本月初起，乍得首都恩賈梅納的部分私營電台被迫暫停播音，因為政府做出了一項決定，禁止購買罐裝的燃油。

RFI Carte Archive / Tchad : Djarmaya © RFI Carte

本台法廣（RFI）通訊員奧利維耶（Olivier Monodji）發自恩賈梅納（Ndjamena）的消息說，當局的這一決定旨在打擊倒賣汽油的投機。這一措施的執行將持續到五月底，這也是維護賈爾馬亞（Djarmaya）煉油廠所需的時間。然而，由於缺乏能源，一些調頻（FM）電台被迫暫停廣播。

--聽友們對電台停播表達悲哀-

本台法廣（RFI）報道說，已有25年悠久歷史的調頻電台Dja FM現已停播四天。作為當地的第一個私營電台，這對聽眾們而言，無法收聽節目確實是一個悲劇。這家電台聽友們為此各抒己見。有人形容說，電台不運行，如同他是在死亡區的一個國度里。

RFI Image Archive / Tchad: deux radios privées n’émettent plus, faute d’énergie. Ici, l'avenue Charles de Gaulle à N'Djamena concentre de nombreux sièges d'entreprises et de commerces tchadiens. (illustration) © David Baché / RFI Image

調頻電台Dja FM的協調人紮拉（Zara）對當前情形感到悲傷。她說，就算今天有柴油，只要缺油狀況得不到完全解決，禁止購買罐裝的燃油的決定沒有被解除，電台的節目播出就還將有可能會暫停。

--乍得私營電台聯盟發出呼籲-

另一家調頻電台Vision FM在周末時也曾遭遇到相同情形，歷時兩天之久。對政府而言，禁止銷售罐裝的燃油，能夠打擊倒賣者哄擡價格。

RFI Image / Afrique : Tchad en développement. Ici, vue aérienne de Ndjamena. (illustration) © David Baché/RFI

本台法廣（RFI）通訊員在這一報道的最後一段中指出，乍得私營電台聯盟（Union des radios privées du Tchad）在本月初曾呼籲罷工，停播節目兩天，以促成解決私營電台的燃油供應問題，但至今仍未取得結果。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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