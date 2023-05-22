剛果(金)反對派示威者被殺？

非洲動態 / 剛果（金）

非洲 – 在距離剛果民主共和國（RD Congo）2023年新一屆總統選舉還有半年之際，有反對黨表示，其支持者在上周六（2023年05月20日）反對派組織的示威活動期間被殺。該黨黨魁要求聯合國駐剛果（金）穩定特派團（Monusco）展開國際調查。而當局則否認有人被殺。

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在非洲資源豐富的剛果民主共和國（RD Congo）,新一屆總統選舉預計將於2023年12月20日舉行。在此前夕，該國首都的政治氣氛日益濃厚。

-- 剛果（金）一反對黨稱其支持者被殺-

據本台法廣（RFI）法文網2023年05月22日周一的報道，剛果（金）的進步盧蒙巴主義運動黨（MLP-Mouvement lumumbiste progressiste）表示，它的部分支持者，2023年05月20日星期六，在反對派於首都金沙薩組織的示威活動場外被殺。

RFI Image / RD Congo : lors d'une conférence de presse organisée par le Mouvement lumumbiste progressiste (MLP), avec Franck Diongo, à Kinshasa. © Pascal Mulegwa/RFI

本台法廣（RFI）通訊員帕斯卡爾（Pascal Mulegwa）發自當地的消息說，在反對派示威活動當天，親政府的青年與迪翁戈（Franck Diongo）領導的進步盧蒙巴主義運動黨（MLP）支持者之間發生了衝突。

--控訴者是剛果（金）一位總統候選人-

據介紹，迪翁戈（Franck Diongo）是剛果（金）的一名國會議員，首都金沙薩盧昆加區（Lukunga）的民選代表。作為剛果（金）進步盧蒙巴主義運動黨（MLP）黨魁，他在今年年初就已宣布是2023年剛果（金）總統大選的候選人。

RFI Image Archive / RD Congo ：une vue du centre-ville de Kinshasa, la capitale congolaise. (illustration) Wikimedia CC / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）通訊員報道說，這位剛果（金）的總統候選人宣布，其政黨的支持者被殺了，屍體至今尚未找到。他還表示，有證據，懇請聯合國駐剛果（金）穩定特派團（Monusco）開展一項國際調查。

--剛果（金）承認示威場外當天爆衝突-

該國警方承認，當天在示威場外發生了衝突。對有人被殺的說法，官方駁斥為屬於“想象”。當局在一份聲明中提到，有三名警察在兩個幫派的衝突中受傷。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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RD CONGO _Papier Desk Nicolas 2023.05.22 soir RDC manifestation de l'opposition

RD CONGO _Papier Desk Nicolas 2023.05.22 soir RDC manifestation de l'opposition du samedi 20 mai 尼古拉