非洲聯盟今慶誕生60年

60年前的今天，非洲統一組織即今天稱作為非洲聯盟的前身，在埃塞俄比亞的亞的斯亞貝巴誕生。這是非洲一體化歷史上的一個裡程碑式的時刻。在那一天，非洲32位國家元首和政府首腦終於團結走到一起，就一個共同的訴求達成一致。他們是在5月25日至26日的夜間簽署了《非洲統一憲章》。

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60年前，非洲統一組織誕生了。據本台報道稱，《非洲統一憲章》主張成員國的主權平等，不幹涉他國內政和尊重領土完整。憲章的目的是促進非洲的統一和團結，打擊殖民主義。

非洲這個第一個大陸性組織設立了一個總秘書處、各委員會和政府間機構。峰會在亞的斯亞貝巴舉行，埃塞俄比亞官員確實發揮了重要作用，峰會結束時，"埃塞俄比亞人特斯法耶-格布雷-埃吉被任命為非統組織的臨時秘書長。

60年前貝寧總統休伯特-馬加如是歡迎這個新的非統組織的誕生：非洲獨立國家元首和政府首腦會議對這次會議的完全成功感到高興，這次會議實現了非洲人民長期以來對統一的希望，它向海爾-塞拉西一世陛下、埃塞俄比亞政府和人民表示深切的感謝，他們的決定性作用通過非洲統一組織的誕生促進了非洲統一的具體化。

60年前，埃塞俄比亞對成立非洲統一組織貢獻巨大。埃國皇帝發揮了斡旋與妥協作用。原因很簡單：海爾-塞拉西在幕後斡旋，在非洲聯邦主義的支持者和非洲國家的支持者之間達成協議。前者聚集在以摩洛哥誇梅-恩克魯瑪為首的卡薩布蘭卡集團，後者則是由利比里亞領袖威廉-塔布曼為首的所謂蒙羅維亞集團。

作為憲章起草基礎的草案或粗略草案大綱，也均是由埃塞俄比亞代表提出。據巴黎政治學院國際研究中心的博士生Ayrton Aubry解釋說，作為回報，非洲統一組織成立了一個解放委員會來協調對解放運動的援助。 這一憲章之所以能夠實現，要感謝非洲各國許多部長和高級官員在幕後的工作。這些人是在歐洲或美國受訓的非洲外交官，自1945年以來，他們一直出席在歐洲和非洲大陸舉行的各種泛非大會。

為推動非洲統一組織問世，同樣非常活躍的還有坦桑尼亞外交部長奧斯卡-坎博納和杜杜-蒂亞姆。幾年後，塞內加爾外交部長描述了他在談判中的作用："蒙羅維亞和卡薩布蘭卡集團必須被淘汰，而且必須以有利於塞內加爾的方式實現非洲統一組織新的開始。

這些外交官中的一些人繼續推動非洲一體化的行動。如同幾內亞人Diallo Telli，他在1963年8月成為非統組織的秘書長。亞的斯亞貝巴首腦會議將作為某些國家元首之間團結與和解的時刻載入史冊。其中一個亮點是塞內加爾的萊奧波爾德-塞達爾-桑戈爾和馬里的莫迪博-凱塔之間的和解擁抱，塞內加爾與馬里自馬里聯邦解體以來，就一直處於敵對狀態。