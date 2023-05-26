剛果(金)總統訪華目的明確

非洲動態 / 剛果（金）

中國與非洲 – 剛果（金）總統安托萬·齊塞克迪（Félix Antoine Tshisekedi）正在中國訪問。金沙薩想要重新談判前政府與北京簽署的礦業合同。

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在北京，中國國家主席習近平於當地時間2023年5月26日周五下午，在人民大會堂與赴華進行國事訪問的剛果民主共和國總統安托萬·齊塞克迪（Félix Antoine Tshisekedi）舉行會談。

--中剛兩國世紀合同涉及關鍵金屬-

據本台法廣（RFI）法文網報道，金沙薩現政府想要與北京重新談判剛果（金）前總統約瑟夫·卡比拉（Joseph Kabila）任內所簽署的礦業協議。這一預計中國投資金額超過60億美元的礦業合同，在該國也被稱之為“世紀合同”。合同涉及關鍵金屬：鈷（cobalt）和銅（cuivre）。

RFI Image Archive / Le président de la République du Congo, Felix Tshisekedi, à droite, et le président chinois Xi Jinping assistent à une cérémonie d'accueil au Grand Palais du Peuple à Pékin, en Chine, le vendredi 26 mai 2023. (Thomas Peter/Pool Photo via AP) AP - Thomas Peter / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）法文報道在2023年05月25日周四的網文中提到，剛果（金）在這一合同簽署了15年後，想要重新談判細節的理由是因為中方的承諾沒有到位。

--金沙薩想讓中資集團變為小股東-

本台RFI法語記者查閱到的文件顯示，前往中國的剛果（金）代表團想要重新平衡中資集團（GEC-Groupement d'entreprises chinoises）與剛果（金）國有礦業總公司（Gécamines）合資企業-華剛礦業（Sicomines-Sino Congolaise des Mines）的股份分配。

Le président de la République démocratique du Congo, Felix Tshisekedi, et le président chinois Xi Jinping assistant à une cérémonie d'accueil au Grand Hall du peuple à Pékin, en Chine, le 26 mai 2023. REUTERS - THOMAS PETER / RFI Image Archive

金沙薩想要把剛果（金）國有礦業總公司（Gécamines）在合資企業中的股份，由目前的32%，猛增至60%。再加上剛果（金）國家所擁有的10%，金沙薩方面的股份將由此達到70%，把中資集團（GEC-Groupement d'entreprises chinoises）變為少數股東。

--剛果(金)總統訪華將逗留近一周-

來自北京的消息還提到，剛果民主共和國總統安托萬·齊塞克迪（Félix Antoine Tshisekedi）預計將在2023年05月29日下周一結束其本次歷時近一個星期的訪華行程。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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RFI CHINE _Papier DESK NICOLAS jour 26/05/2023 Sino-Afrique : la visite du Président congolais en Chine

CHINE _Papier DESK NICOLAS jour 26/05/2023 Sino-Afrique : la visite du Président congolais en Chine 尼古拉