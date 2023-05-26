喀麥隆詩人獲法文詩編纂者獎

[法語世界]第31集

法語圈 – 歡迎您進入法國國際廣播電台（RFI）中文節目[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第31集。本次節目隨後將與聽友介紹本台法廣（RFI）在非洲的通訊員阿美莉（Amélie TULET）發自中西非地區喀麥隆（Cameroun）首都雅溫得（Yaoundé）的一篇採訪報道。受訪者是馬夏爾·辛達法文詩編纂者大獎（Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe）的2023年得主、喀麥隆詩人艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa），是由尼古拉編譯和播報。

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談到馬夏爾·辛達法文詩編纂者大獎（Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe），我們需要首先和大家簡單介紹馬夏爾·辛達（Martial Sinda）何許人也？如同法語圈機構早期的重要發起人之一、塞內加爾共和國首任總統桑戈爾（Léopold Sédar Senghor，1906-2001）那樣，馬夏爾·辛達（Martial Sinda）也是一位詩人兼政治家。

--剛果（布）詩人政治家馬夏爾·辛達（Martial Sinda）-

法文資料說，現年88歲高齡的馬夏爾·辛達（Martial Sinda），1935年出生於如今剛果共和國的金卡拉（Kinkala）。這座城鎮位於首都布拉柴維爾（Brazzaville）以西不到80公里。辛達（Martial Sinda）自13歲起到法國讀書，後來成為了一名非洲宗教史專家。他和法蘭西第四共和國參議員、剛果作家約翰·馬龍加（Jean Malonga，1907-1985）有親戚關係。

RFI Cultures francophonie （031）/ Martial Sinda est né en 1935 en Afrique-Équatoriale française, à Mbamou-Sinda, dans l'actuel district de Kinkala du Congo-Brazzaville. Il est un poète et universitaire congolais, spécialiste de l'histoire des religions africaines. Il a fait ses études en France. Entré tard en politique, il a été élu en 1992 sénateur de la République du Congo. (illustration) 法語圈 / 政治人物 ：馬夏爾·辛達（Martial Sinda）是一位詩人、非洲宗教史專家，曾在法國留學。他於1992年當選剛果共和國參議員。 © DR / RFI Image Archive

1956年，時年21歲的馬夏爾·辛達（Martial Sinda）摘取了法屬赤道非洲文學大獎（Grand Prix littéraire de l'Afrique Equatoriale française）。在此之後，他的人生與桑戈爾（Léopold Sédar Senghor，1906-2001）等發生了交集。1961年他在索邦大學做了論文答辯。該文在1972年出版（éditions Payot），並在1974年榮獲海外學士院（Académie des sciences d'outre-mer）的喬治·布魯爾文學獎（Prix Georges-Bruel）。

馬夏爾·辛達（Martial Sinda）作為一名文人，在政治上起步很晚。他於1992年當選剛果共和國參議員。

-- 法國官方支持“詩人之春”（Printemps des poètes）-

2023年三月，在法國文化部、法國國民教育和青年部等官方機構的共同支持下，組辦了第25屆“詩人之春”活動（25e édition du Printemps des poètes）。期間，第20屆[非洲和其他地方的詩人之春]（20e Printemps des Poètes des Afriques et d’Ailleurs），把2023年馬夏爾·辛達法文詩編纂者大獎（Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe）授予了喀麥隆詩人、教師艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）。

France Culture : Le Printemps des Poètes est soutenu par le ministère de la Culture, le ministère chargé de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le Centre national du livre. Ici, la 25e édition du Printemps des poètes se déroule du 11 au 27 mars 2023. Le thème 2023 est "Frontières" (illustration) © RFI Image Archive

馬夏爾·辛達（Martial Sinda）法文詩編纂者2023年大獎得主、詩人艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）又是一位怎樣的人物？就此，本台法廣（RFI）在非洲的通訊員阿美莉（Amélie TULET）於十天前發自雅溫得（Yaoundé）的報道說，現年34歲的詩人艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa），也從事電影和戲劇的劇本創作。他本次獲獎的詩集書名，中文可被譯作[打破命運]（Briser le sort）。

喀麥隆詩人卡姆瓦（Herman Kamwa）告知，他是在讀高中時發現作詩。他閱讀的第一本詩集，是喀麥隆耶穌會神父姆文（Père Engelbert Mveng）的著作。在大學，他加入了Jean-Claude Awono詩人圓桌協會。

RFI Image Archive / francophonie : Docteur Thierry Sinda, professeur de lettres, critique cinéma, le président du jury du Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe. (illustration) © RFI Image Archive

卡姆瓦（Herman Kamwa）表示，當他無意中看到2023年馬夏爾·辛達（Martial Sinda）法文詩編纂者大獎徵文消息時，注意到這是一位剛果共和國詩人的姓名。他立即被這一徵文的主題[歷史、記憶、對抗]（Histoire, mémoire, résistance）所吸引。本屆大獎的組辦人是馬夏爾·辛達（Martial Sinda）的兒子，蒂埃里·辛達博士（Thierry SINDA）。

-- 喀麥隆詩人教師艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）-

本台法廣（RFI）法文網在2023年05月15日星期一上網的節目中，播出了一段對喀麥隆詩人艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）的專訪片段。在這一採訪中，他講述了是如何愛上寫法文詩的。艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）說：

cultures francophonie Nicolas 2023.05.26 v Episode 031 - Son Herman Kamwa, Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe 2023 au micro de RFI Amélie Tulet Trad extrait 01 mixé

cultures francophonie Nicolas 2023.05.26 v Episode 031 - Son Herman Kamwa, Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe 2023 au micro de RFI Amélie Tulet Trad extrait 01 mixé 尼古拉

“我是完全地愛上了作詩，以至於在隨後的日子裡，我以塗寫文字來消遣娛樂，也是以一見傾心地的寫詩來娛樂消遣。”

在這一採訪的最後部分，喀麥隆詩人艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）深情的表示，他的詩將是祭品，他的選擇是和平的巡迴之路。

各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第31集節目，介紹馬夏爾·辛達（Martial Sinda）法文詩編纂者大獎2023年得主、喀麥隆詩人艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）。

cultures francophonie 26-05-2023 法語世界 031 - 馬夏爾·辛達(Martial Sinda)法文詩編纂者大獎及其2023年得主

cultures francophonie 26-05-2023 Episode 031 - Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe 2023 et son lauréat camerounais 2023 尼古拉

感謝本台法廣（RFI）在非洲的法語通訊員阿美莉（Amélie TULET）在喀麥隆首都雅溫得（Yaoundé）進行的實地採訪，和音像資料室（Sonothèque）的協助，及Carmene的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下一集節目的時間段里再見。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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