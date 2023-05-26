喀麥隆詩人獲法文詩編纂者獎
法語圈 – 歡迎您進入法國國際廣播電台（RFI）中文節目[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第31集。本次節目隨後將與聽友介紹本台法廣（RFI）在非洲的通訊員阿美莉（Amélie TULET）發自中西非地區喀麥隆（Cameroun）首都雅溫得（Yaoundé）的一篇採訪報道。受訪者是馬夏爾·辛達法文詩編纂者大獎（Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe）的2023年得主、喀麥隆詩人艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa），是由尼古拉編譯和播報。
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談到馬夏爾·辛達法文詩編纂者大獎（Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe），我們需要首先和大家簡單介紹馬夏爾·辛達（Martial Sinda）何許人也？如同法語圈機構早期的重要發起人之一、塞內加爾共和國首任總統桑戈爾（Léopold Sédar Senghor，1906-2001）那樣，馬夏爾·辛達（Martial Sinda）也是一位詩人兼政治家。
--剛果（布）詩人政治家馬夏爾·辛達（Martial Sinda）-
法文資料說，現年88歲高齡的馬夏爾·辛達（Martial Sinda），1935年出生於如今剛果共和國的金卡拉（Kinkala）。這座城鎮位於首都布拉柴維爾（Brazzaville）以西不到80公里。辛達（Martial Sinda）自13歲起到法國讀書，後來成為了一名非洲宗教史專家。他和法蘭西第四共和國參議員、剛果作家約翰·馬龍加（Jean Malonga，1907-1985）有親戚關係。
1956年，時年21歲的馬夏爾·辛達（Martial Sinda）摘取了法屬赤道非洲文學大獎（Grand Prix littéraire de l'Afrique Equatoriale française）。在此之後，他的人生與桑戈爾（Léopold Sédar Senghor，1906-2001）等發生了交集。1961年他在索邦大學做了論文答辯。該文在1972年出版（éditions Payot），並在1974年榮獲海外學士院（Académie des sciences d'outre-mer）的喬治·布魯爾文學獎（Prix Georges-Bruel）。
馬夏爾·辛達（Martial Sinda）作為一名文人，在政治上起步很晚。他於1992年當選剛果共和國參議員。
-- 法國官方支持“詩人之春”（Printemps des poètes）-
2023年三月，在法國文化部、法國國民教育和青年部等官方機構的共同支持下，組辦了第25屆“詩人之春”活動（25e édition du Printemps des poètes）。期間，第20屆[非洲和其他地方的詩人之春]（20e Printemps des Poètes des Afriques et d’Ailleurs），把2023年馬夏爾·辛達法文詩編纂者大獎（Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe）授予了喀麥隆詩人、教師艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）。
馬夏爾·辛達（Martial Sinda）法文詩編纂者2023年大獎得主、詩人艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）又是一位怎樣的人物？就此，本台法廣（RFI）在非洲的通訊員阿美莉（Amélie TULET）於十天前發自雅溫得（Yaoundé）的報道說，現年34歲的詩人艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa），也從事電影和戲劇的劇本創作。他本次獲獎的詩集書名，中文可被譯作[打破命運]（Briser le sort）。
喀麥隆詩人卡姆瓦（Herman Kamwa）告知，他是在讀高中時發現作詩。他閱讀的第一本詩集，是喀麥隆耶穌會神父姆文（Père Engelbert Mveng）的著作。在大學，他加入了Jean-Claude Awono詩人圓桌協會。
卡姆瓦（Herman Kamwa）表示，當他無意中看到2023年馬夏爾·辛達（Martial Sinda）法文詩編纂者大獎徵文消息時，注意到這是一位剛果共和國詩人的姓名。他立即被這一徵文的主題[歷史、記憶、對抗]（Histoire, mémoire, résistance）所吸引。本屆大獎的組辦人是馬夏爾·辛達（Martial Sinda）的兒子，蒂埃里·辛達博士（Thierry SINDA）。
-- 喀麥隆詩人教師艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）-
本台法廣（RFI）法文網在2023年05月15日星期一上網的節目中，播出了一段對喀麥隆詩人艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）的專訪片段。在這一採訪中，他講述了是如何愛上寫法文詩的。艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）說：
cultures francophonie Nicolas 2023.05.26 v Episode 031 - Son Herman Kamwa, Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe 2023 au micro de RFI Amélie Tulet Trad extrait 01 mixé
cultures francophonie Nicolas 2023.05.26 v Episode 031 - Son Herman Kamwa, Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe 2023 au micro de RFI Amélie Tulet Trad extrait 01 mixé
“我是完全地愛上了作詩，以至於在隨後的日子裡，我以塗寫文字來消遣娛樂，也是以一見傾心地的寫詩來娛樂消遣。”
在這一採訪的最後部分，喀麥隆詩人艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）深情的表示，他的詩將是祭品，他的選擇是和平的巡迴之路。
各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第31集節目，介紹馬夏爾·辛達（Martial Sinda）法文詩編纂者大獎2023年得主、喀麥隆詩人艾爾曼·卡姆瓦（Herman Kamwa）。
cultures francophonie 26-05-2023 法語世界 031 - 馬夏爾·辛達(Martial Sinda)法文詩編纂者大獎及其2023年得主
cultures francophonie 26-05-2023 Episode 031 - Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe 2023 et son lauréat camerounais 2023
感謝本台法廣（RFI）在非洲的法語通訊員阿美莉（Amélie TULET）在喀麥隆首都雅溫得（Yaoundé）進行的實地採訪，和音像資料室（Sonothèque）的協助，及Carmene的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下一集節目的時間段里再見。
~. Fin .~