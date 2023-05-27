蘇丹實際控制人布爾汗要聯合國趕走蘇丹事務特使

戰亂

非洲 – 蘇丹實際領導人布爾漢（Abdel Fattah al-Burhane）在給聯合國一份信函中表示，聯合國秘書長蘇丹問題特使福爾克·佩爾特斯（Volker Perthes）並沒有講明喀土穆局勢危急的實情。布爾汗說，如掌握實情，達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）將軍就不會發起軍事行動。布爾汗還說，聯合國特別代表應該對目前的局勢負全部責任。

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聯合國秘書長古特雷斯表示對信函中所描述的內容表示震驚。古特雷斯表示，他完全信任聯合國秘書長蘇丹問題特使福爾克·佩爾特斯（Volker Perthes）。蘇丹智庫合流諮詢（Confluence Advisory）主任霍洛德·海爾（Kholood Khair）表示，已經返回紐約的佩爾特斯很有可能不再返回蘇丹。

2023年蘇丹衝突是指當地時間2023年4月15日起，蘇丹武裝部隊和快速支援部隊在蘇丹多地爆發的武裝衝突。衝突導致至少1,800名平民死亡，超過5,100名平民受傷。不少蘇丹人希望蘇丹衝突雙方近期在沙特紅海沿岸城市吉達開展的會談能結束這場衝突。然而，分析人士指出，該談判難以取得實質性進展。

據聯合國難民署統計，自衝突爆發以來，已有超3萬多人越境進入南蘇丹，其中90%以上是南蘇丹公民。援助機構擔心，難民湧入會加劇南蘇丹本已嚴重的人道主義危機。

美國國務院前非洲之角特使、布魯金斯學會訪問學者費爾特曼（Jeffrey Feltman）說，“這再次證明這些將軍對可能會減少他們權力的過渡感到威脅。”