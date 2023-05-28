毛里塔尼亞2023立法選舉(續)

RFI非洲 / 政治生活

非洲 – 位於西非，名列馬格裡布地區國家的毛里塔尼亞在兩周前進行了重要的2023年立法選舉第一輪投票。隨後，該國國會176個席位中，有140個就以確定。其中，以謝赫·加茲瓦尼總統（Président Cheikh el-Ghazouani）為首的現執政黨-公正黨（El Insaf ）在經過第一輪投票後，贏得了80個議席。而在昨天2023年05月27日周六舉行的第二輪投票，只是涉及其餘的36個國會席位。到本台RFI法文網周日的報道截稿時，尚未看到投票最終結果的消息。

RFI Image Archive / Mauritanie : le parti au pouvoir est arrivé largement vainqueur des élections municipales et régionales et du premier tour des législatives 2023 avec déjà 80 députés sur les 176 que compte le parlement. Ici, Mohamed Ould El-Ghazouani, le président mauritanien. (illustration) RFI非洲 / 毛里塔尼亞 : 以謝赫·加茲瓦尼總統（Président Cheikh el-Ghazouani）為首的現執政黨-公正黨（El Insaf ）在2023年05月13日舉行的立法選舉的第一輪投票後，贏得了80個議席。

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RFI Image / Mauritanie : 36 sièges de députés restent encore à pouvoir lors du second tour des législatives au samedi 27 mai 2027. Ici, l'Assemblée nationale à Nouakchott, mai 2023 (illustration). © Sidy Yansané / RFI

綜合本台法廣（RFI）法文網在05月27日星期六和05月28日星期天上網的多則消息，毛里塔尼亞在當地時間周六07點至19點，舉行了2023年立法選舉的第二輪投票。鑒於在05月13日的第一輪投票後，已經確定了國會176個議席中的140個，所以，第二輪投票只涉及36個席位。

-- 選舉委員會對第二輪投票更加嚴格 -

據本台法廣（RFI）通訊員蕾阿（Léa Breuil）發自毛里塔尼亞首都努瓦克肖特（Nouakchott）的報道，鑒於該國反對派指責在第一輪投票中出現了眾多失常運作的情況，選舉委員會在第二輪投票中加倍警惕，對無候選人得票超過半數的22個選區，加強了人手。

-- 各黨派都認可第二輪投票進程順暢 -

各黨派在接受詢問時，都表示第二輪投票的過程比第一輪更流暢。這尤其是因為，投票人只往投票箱內放一張選票。在所有的選區里，都有現執政黨的候選人參選。而主要挑戰方，伊斯蘭主義的塔瓦蘇爾黨（les islamistes du Tawassoul）只在3個選區里有候選人。

-- 毛里塔尼亞的新一屆國會即將形成 -

儘管，毛里塔尼亞反對派目前沒有指責發生重大事故，但塔瓦蘇爾黨（Tawassoul）指出，他們有兩名代表在周六下午突然被驅逐到阿拉伯聯合酋長國。就此，獨立選舉委員會（CENI）指出，此事已經了結。他們一視同仁，執政黨方面也有代表，因行為不檢遭到同樣的處理。

RFI Image Archive / Mauritanie: le second tour des législatives 2023 sans incident majeur. Ici, l'Assemblée nationale de Mauritanie, à Nouakchott, le 1er décembre 2022. © RFI / Steven Jambot

本台法廣（RFI）通訊員周日發自努瓦克肖特（Nouakchott）的報道特別指出，毛里塔尼亞新一屆國會的組成結構應該在最近的將來就能塵對外公布。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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