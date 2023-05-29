RFI非洲 / 電信發展

非洲 – 喀麥隆境內的手機運營商由於服務質量糟糕而一起受罰，總金額近千萬歐元。

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在位於非洲中西部的濱海國家喀麥隆，該國電信監管機構（ART - Agence de Régulation des Télécommunications)於上周宣布，對其境內手機運營商處以罰款60億非洲法郎（FCFA），相當於大約915萬歐元。

cameroun cameroon map © RFI Image Archive

據本台法廣（RFI）法文網於2023年05月28日星期天下午上網的消息，喀麥隆境內現有四家獲准提供服務的電信運營商，它們分別為：准公營的喀麥隆電信（Camtel）、南非移動電話網絡集團的喀麥隆分公司（MTN--Mobile Telephone Networks Cameroun）、法國橙色電信（Orange Cameroun）旗下的喀麥隆分公司和由越南軍用電子電信集團（Viettel）掌控的喀麥隆分公司（Nexttel）。

RFI Image Archive / Logo : Viettel. (illustration) 越南軍用電子電信集團 wikipedia / RFI Image Archive

--罰款一筆為喀麥隆國庫進賬60億非洲法郎 -

本台法廣（RFI）通訊員波利卡普（Polycarpe Essomba）發自雅溫得（Yaoundé）的報道說，予以處罰的決定是在2023年05月25日上星期四對外宣布的，在喀麥隆消費者發起了針對手機運營商服務質量和成本的抗議浪潮之後。該國四家電信運營商將向喀麥隆國庫支付總數60億非洲法郎（FCFA）的罰金。

RFI Image Archive / MTN : une cabine de «mobile money» en Ouganda. (illustration) Godong - UIG via Getty Images / RFI Image Archive

就此，本次公民抵制運動倡議的發起人David Eboutou感到滿意。這一抵制運動的具體作法是：在每天的12點至14點，把手機設置為飛行模式，以妨礙經手機的所有通訊，包括撥打和接收。

--喀麥隆消費者協會懇請當局繼續加強監管 -

喀麥隆消費者協會的主席Alphonse Abena也對此感到滿意。他還懇請監管當局對上述企業保持壓力，在必要時，加重懲罰力度，如果在中期內沒有看到明顯的改善。消費者協會還呼籲運營商，降低通信和上網的價格，以補償該國消費者們長年累月所遭受的損害。在此之前，抵制運動倡議的發起人已經取消了設置“飛行模式”的行動口號。喀麥隆的所有電信運營商都表示，它們已聽到了消費者的投訴，並承諾將會儘快做出回應。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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RFI非洲 / 喀麥隆當局處罰手機運營商

CAMEROUN _Papier Desk Nicolas 2023.05.29 soir Cameroun - l'autorité inflige une amende à ses opérateurs de téléphonie mobile 尼古拉