金磚峰會上不逮捕普京？南非打模糊牌

南非/俄羅斯/普京/國際刑事法庭

由南非輪值主席主辦的金磚集團峰會還有兩個月時間召開，南非要不要執行國際刑事法庭對俄羅斯總統普京已經發出的國際逮捕令，仍然是一個未決問題。南非連續兩天召開外長會議，為峰會敲定程序，也為應該與否豁免普京做出討論。會議昨天結束，南非似乎仍然沒有做出決斷，以模糊牌回應外界質詢。

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據法新社說，在8月的峰會之前，金磚峰會5國外長們周四在南非舉行會議，該峰會的籌備工作主要由俄羅斯總統普京是否會來南非的問題主導，金磚5國呼籲對世界秩序進行 "再平衡"。金磚集團包括南非、巴西、中國、印度和俄羅斯。

據印度外長蘇傑生說，"世界是多極化的，它正在重新平衡，舊的方法不能應對新的情況"。

南非外交部長納萊迪-潘多爾說：“我們今天的討論將側重於加強和改造全球治理體系的可能性。”南非一直堅持金磚集團應該在西方主導的世界秩序中發揮制衡作用。

當記者問及俄羅斯總統是否會出席8月份的峰會時，南非部長證實，"已經向五國元首發出了邀請"。南非官方說，南非政府沒有對可能逮捕俄羅斯總統普京發表評論，它正在研究 "法律選項"。

據法新社，普京是國際刑事法院（ICC）發出的逮捕令的通緝目標，因為普京在莫斯科對烏克蘭的侵略戰爭中犯下了 "驅逐 "烏克蘭兒童的戰爭罪。

作為國際刑事法院的成員，南非理論上應該在俄羅斯總統進入南非領土時將普京逮捕。南非與俄羅斯有着密切的關係。自俄羅斯侵略烏克蘭戰爭開始以來，南非一直拒絕譴責俄羅斯，聲稱自己持中立立場，希望支持對話，南非的這一立場在國際舞台上引起了關注。

今年4月，南非總統曾經承認說，國際刑事法院對普京的逮捕令給南非帶來了 "麻煩"。

本周，南非政府給予出席金磚峰會的官員外交豁免權，聲稱這是組織國際會議的標準措施。

但消息說，標準外交豁免並不適用國際刑事法庭的逮捕通緝。