法語世界:海外科學院慶百年

法語世界第32集

法國 – 歡迎您進入法國國際廣播電台（RFI）中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第32集。本次節目綜合本台近日的多篇法語報道和相關法文資料，為聽友們簡介已有百年歷史的法蘭西[海外科學院]（ASOM-Académie des Sciences d’Outre-Mer-也有譯作法蘭西海外學士院），和這一機構的現任院長、83歲高齡的法國地理學家羅蘭·普爾切教授(Pr. Roland Pourtier)接受本台主管非洲部門的高級記者克里斯托夫（Christophe Boisbouvier）專訪的錄音片段，由尼古拉編譯和播報。

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-- 法國[海外科學院]（ASOM）喜迎百年 -

2023年是法蘭西[海外科學院]（ASOM）誕辰一百周年。據[海外科學院]（ASOM）官方網站中的文字介紹，這一機構的前生是創立於1923年5月的[殖民地科學院]（Académie des sciences coloniales）。直到1957年6月，它才被改名為[海外科學院]（ASOM）。這一機構的誕生是在法國探險家、記者保羅·布爾達里（Paul Bourdarie，1864-1950）的倡議和積極推動下促成的。並得到當時法國的著名非洲學專家莫里斯·德拉福斯（Maurice Delafosse，1870-1926）的大力支持。其自創立以來，一直深受歷屆法國官方的重視。

1923年05月18日，在時任法國政府部長阿爾貝·薩羅（Albert Sarraut）的主持下，[海外科學院]（ASOM）的前生在巴黎索邦大學（la Sorbonne）召開首次正式成立大會。探險家保羅·布爾達里（Paul Bourdarie，1864-1950）當選終身秘書一職，並確定了由四個法文詞組成的座右銘：savoir, comprendre, respecter, aimer，中文可被譯為:知道、理解、尊重、熱愛。

-- 法國[海外科學院]（ASOM）陣容強大 -

法國[海外科學院]（ASOM）自誕生以來，就有一個不可小覷的團隊組成。公認的38位早期創始人中，就有3人先後成為了法蘭西第三共和國時期的國家元首。他們依次分別是：法蘭西第三共和國的第12任總統加斯通·杜梅格（Gaston Doumergue，1863-1937）、第13任總統保羅·杜梅（Paul Doumer，1857-1932）和第14任總統阿爾貝·勒布倫（Albert Lebrun，1871-1950）。其中，記者出生的保羅·杜梅（Paul Doumer）於1932年5月在其法蘭西共和國總統任內遇刺身亡。

法蘭西[海外科學院]（ASOM）團隊成員的實力一向不容置疑。據本台法廣（RFI）法文網在兩周前2023年05月26日上網的報道，包括桑戈爾（Président Senghor）、迪烏夫（Président DIOUF）和薩勒（Président SALL）在內，塞內加爾共和國的多位總統，都名列法蘭西[海外科學院]（ASOM）的成員。還有科特迪瓦總統瓦塔拉（Président Ouattara）、尼日爾前總統優素福（Président Issoufou）。

法國[海外科學院]（ASOM）的現任院長、法國地理學家協會（AGF-Association des géographes français）會長、巴黎一大（Université Paris-I Panthéon-Sorbonne）的榮休教授羅蘭·普爾切(Pr. Roland Pourtier)在接受本台法廣（RFI）[非洲嘉賓]（Invité Afrique）欄目專訪時說：“這是一個真正的學術團體，其優勢為包含了所有各種科學的多學科。我們堅持思維獨立。在我們的科學院里，人們強烈渴望堅持科學的目標，尋求真理。法蘭西的[海外科學院]不隸屬任何機構。

-- 法國[海外科學院]（ASOM）耕耘非洲 -

法國[海外科學院]（ASOM）的現任院長、地理學家羅蘭·普爾切教授(Pr. Roland Pourtier)曾長期在西非國家加蓬（Gabon也被譯作加彭）的國立大學執教。他對剛果盆地和大湖區的地理狀況深有研究，並出過多部學術著作。哪法國[海外科學院]（ASOM）當前與非洲存在怎樣的合作交流呢？對此，羅蘭·普爾切教授(Pr. Roland Pourtier)表示，該機構正致力於簽署一項協議，加強聯絡。在此框架下，透過非洲文化、藝術和科學院，及非洲的僑民社區，與科特迪瓦（或象牙海岸）應該會簽訂一項便於交流的協議，尤其是大學生們的交流。

另外，法國[海外科學院]（ASOM）的現任院長羅蘭·普爾切教授(Pr. Roland Pourtier)在這一專訪中還提到，該機構在今年三月曾前往馬達加斯加，和該國學術單位探討了有關發展、氣候變化和海洋生物圈進化等主題。

各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第32集節目，簡介已有百年悠久歷史的法國海外科學院（ASOM-Académie des Sciences d’Outre-Mer），及其現任院長接受本台法廣（RFI）[非洲嘉賓]（Invité Afrique）欄目專訪的採訪錄音片段。

感謝本台法廣（RFI）非洲部高級記者克里斯托夫（Christophe Boisbouvier）的辛勤工作，和音像資料室（Sonothèque）的協助，及Souringa的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下一集節目的時間段里再見。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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