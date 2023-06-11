尼日利亞央行行長被停職逮捕

RFI非洲 / 貨幣政策

非洲 – 在非洲人口大國尼日利亞，於周五晚遭新任總統停職的該國央行（CBN）行長現已被國家安全部門拘捕。社交媒體上流傳的視頻畫面顯示，這位金融高官扣着手銬，在着裝人士的監視下，登上一架飛機。當局現已證實了上述傳聞。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI法文網2023年06月11日星期天的報道，尼日利亞新總統博拉·提努布（Président Bola Tinubu，也有譯作博拉·蒂努布）剛上任不到兩周。他於06月09月周五至10日周六晚間，暫停了尼日利亞央行行長Godwin Emefiele的職務。這位金融高官被認為是剛剛在2023年05月29日卸任的前總統布哈里（Muhammadu Buhari）的親信。

尼日利亞央行行長被認為，應該對2023年初癱瘓該國經濟的嚴重貨幣危機承擔責任。引發爭議的這一貨幣政策，旨在更換該國所有的鈔票，造成尼日利亞出現嚴重的現金匱乏。如此決定遭到反對派的批評。

-- 尼日利亞當局證實已經逮捕央行行長 -

本台法廣RFI通訊員莉莎(Liza Fabbian)發自拉各斯（Lagos）的消息說，在位長達9年的尼日利亞央行CBN行長Godwin Emefiele現已被停職，並遭安全部門逮捕。當局已於周六下午對外證實了央行行長已經被拘捕。

社交媒體上流傳的視頻畫面顯示，央行行長被扣上了手銬，在着裝人士的監視下，登上一架私人飛機。

-- 尼日利亞央行的貨幣改革擾亂了大選 -

在此之前，尼日利亞政府於周五晚發布公報說，受到調查的央行CBN行長Godwin Emefiele已被暫停職務。尼日利亞工黨指責新總統的做法是針對央行行長的個人報復。以打擊賄選為由，更換全國所有紙幣的做法擾亂了尼日利亞此前的競選活動。

2014年，尼日利亞時任總統古德勒克·喬納森（Goodluck Jonathan）曾因解除薩努希（Sanusi Lamido Sanusi）央行行長的職務，而導致醜聞。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~. Fin .~