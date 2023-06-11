RFI非洲 / 貨幣政策

尼日利亞央行行長被停職逮捕

非洲 – 在非洲人口大國尼日利亞，於周五晚遭新任總統停職的該國央行（CBN）行長現已被國家安全部門拘捕。社交媒體上流傳的視頻畫面顯示，這位金融高官扣着手銬，在着裝人士的監視下，登上一架飛機。當局現已證實了上述傳聞。

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RFI Image Archive / Nigeria: le gouverneur de la Banque centrale arrêté, après avoir été suspendu le samedi 10 juin 2023 par le nouveau président. Ici, l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari et son successeur Bola Tinubu. (illustration) 尼日利亞官方於2023年06月10日證實，遭新總統停職的央行行長已被捕。
RFI Image Archive / Nigeria: le gouverneur de la Banque centrale arrêté, après avoir été suspendu le samedi 10 juin 2023 par le nouveau président. Ici, l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari et son successeur Bola Tinubu. (illustration) 尼日利亞官方於2023年06月10日證實，遭新總統停職的央行行長已被捕。 © Presidency - Sallau / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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據本台法廣RFI法文網2023年06月11日星期天的報道，尼日利亞新總統博拉·提努布（Président Bola Tinubu，也有譯作博拉·蒂努布）剛上任不到兩周。他於06月09月周五至10日周六晚間，暫停了尼日利亞央行行長Godwin Emefiele的職務。這位金融高官被認為是剛剛在2023年05月29日卸任的前總統布哈里（Muhammadu Buhari）的親信。

尼日利亞央行行長被認為，應該對2023年初癱瘓該國經濟的嚴重貨幣危機承擔責任。引發爭議的這一貨幣政策，旨在更換該國所有的鈔票，造成尼日利亞出現嚴重的現金匱乏。如此決定遭到反對派的批評。

-- 尼日利亞當局證實已經逮捕央行行長 -

本台法廣RFI通訊員莉莎(Liza Fabbian)發自拉各斯（Lagos）的消息說，在位長達9年的尼日利亞央行CBN行長Godwin Emefiele現已被停職，並遭安全部門逮捕。當局已於周六下午對外證實了央行行長已經被拘捕。

社交媒體上流傳的視頻畫面顯示，央行行長被扣上了手銬，在着裝人士的監視下，登上一架私人飛機。

-- 尼日利亞央行的貨幣改革擾亂了大選 -

在此之前，尼日利亞政府於周五晚發布公報說，受到調查的央行CBN行長Godwin Emefiele已被暫停職務。尼日利亞工黨指責新總統的做法是針對央行行長的個人報復。以打擊賄選為由，更換全國所有紙幣的做法擾亂了尼日利亞此前的競選活動。

2014年，尼日利亞時任總統古德勒克·喬納森（Goodluck Jonathan）曾因解除薩努希（Sanusi Lamido Sanusi）央行行長的職務，而導致醜聞。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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