RFI非洲 / 人工智能

人工智能在非洲眾多領域發展

北非 – 本台法廣（RFI）在今天2023年06月12日星期一的節目中安排了有關人工智能的特別節目。在非洲大陸，人工智能已在農業、翻譯和教育等眾多領域得到越來越廣泛的應用，並在許多國家表現出多樣的形式。

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5 分鐘
RFI Image Archive / Afrique : le lancement de l'édition GITEX Africa à Marrakech avait lieu du 31 mai au 2 juin 2023 , étaient le plus grand salon technologique du continent avec la présence plus de 900 entreprises tech et startups exposantes, plus de 30 délégations gouvernementales, plus de 250 investisseurs mondiaux, 250 conférenciers internationaux et des dizaines de milliers de cadres technologiques de plus de 100 pays. (illustration) RFI非洲 / 人工智能在眾多領域取得發展。
RFI Image Archive / Afrique : le lancement de l'édition GITEX Africa à Marrakech avait lieu du 31 mai au 2 juin 2023 , étaient le plus grand salon technologique du continent avec la présence plus de 900 entreprises tech et startups exposantes, plus de 30 délégations gouvernementales, plus de 250 investisseurs mondiaux, 250 conférenciers internationaux et des dizaines de milliers de cadres technologiques de plus de 100 pays. (illustration) RFI非洲 / 人工智能在眾多領域取得發展。 © AP - Kirubel Tadesse Ayetenfisu / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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-- 人工智能可能會有益於全球的糧食生產 -

在摩洛哥，有兩家初創企業瞄準了農業科技。人工智能有可能成為讓農業更具生產力、更有持續性和更加有效的一種解決辦法。預計到2050年，需要滿足全球近95億人口的食品供應。然而，可耕地面積僅能增長4%。所以，必須擴大耕種，尤其是要增加產出。農業技術就是摩洛哥兩家初創企業的專業領域。

本台法廣（RFI）通訊員娜迪婭(Nadia Ben Mahfoudh)於10天前（2023年05月31日-06月02日）在北非馬格裡布地區的馬拉喀什（Marrakech）實地走訪了非洲最大的科技展（GITEX Africa）。期間，摩洛哥初創企業[農業數據]（Agridata）的項目負責人在接受採訪時表示，該企業致力於優化農業開墾：讓農業種植者可以實時了解到其農場的情況。

-- 人工智能越來越吸引非洲的青年大學生 -

在塞內加爾，過去幾年，有眾多相關教育應運而生。在達喀爾，本台法廣（RFI）法文網報道說，當地的許多青年大學生畢業後未必就能在其國內找到工作。因為塞內加爾企業對人工智能及其發展的潛力還不夠敏感。許多畢業生到國外尋找就業機會，這未必就不利。他們未來回國將推動塞內加爾的發展。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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