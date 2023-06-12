人工智能在非洲眾多領域發展

RFI非洲 / 人工智能

北非 – 本台法廣（RFI）在今天2023年06月12日星期一的節目中安排了有關人工智能的特別節目。在非洲大陸，人工智能已在農業、翻譯和教育等眾多領域得到越來越廣泛的應用，並在許多國家表現出多樣的形式。

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-- 人工智能可能會有益於全球的糧食生產 -

在摩洛哥，有兩家初創企業瞄準了農業科技。人工智能有可能成為讓農業更具生產力、更有持續性和更加有效的一種解決辦法。預計到2050年，需要滿足全球近95億人口的食品供應。然而，可耕地面積僅能增長4%。所以，必須擴大耕種，尤其是要增加產出。農業技術就是摩洛哥兩家初創企業的專業領域。

本台法廣（RFI）通訊員娜迪婭(Nadia Ben Mahfoudh)於10天前（2023年05月31日-06月02日）在北非馬格裡布地區的馬拉喀什（Marrakech）實地走訪了非洲最大的科技展（GITEX Africa）。期間，摩洛哥初創企業[農業數據]（Agridata）的項目負責人在接受採訪時表示，該企業致力於優化農業開墾：讓農業種植者可以實時了解到其農場的情況。

-- 人工智能越來越吸引非洲的青年大學生 -

在塞內加爾，過去幾年，有眾多相關教育應運而生。在達喀爾，本台法廣（RFI）法文網報道說，當地的許多青年大學生畢業後未必就能在其國內找到工作。因為塞內加爾企業對人工智能及其發展的潛力還不夠敏感。許多畢業生到國外尋找就業機會，這未必就不利。他們未來回國將推動塞內加爾的發展。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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