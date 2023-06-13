美國國會兩黨議員敦促拜登政府制裁暗助俄羅斯侵略的南非

南非/俄羅斯/美國

一封公開的信件顯示，美國兩黨議員希望拜登政府通過將一次重要的貿易會議轉移到另一個國家來懲罰南非，美國國會指控南非實際上在支持俄羅斯非法入侵烏克蘭。南非否認暗助俄羅斯侵烏，並警告，美國取消對南非的優惠貿易法案將是魯莽的。美國是南非僅次於中國的第二大貿易夥伴。

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據美聯社今天報道稱，美國立法者要求拜登政府懲罰涉嫌支持俄羅斯的南非。美國國會議員還表示，南非對俄羅斯的“援助”，包括據稱向莫斯科提供武器用於其在烏克蘭的戰爭，讓人質疑南非是否有權享有根據《非洲增長與機會法案》從美國獲得貿易利益的資格。

南非外交部發言人 Clayson Monyela 13日在一份聲明中表示，美國立法者的信函已被“注意到”，但南非仍然“得到美國政府的支持”主辦 AGOA 會議。

南非去年通過 AGOA 對美國的出口估計為 30 億美元。美國是南非僅次於中國的第二大貿易夥伴。

據美國國會議員在信中說，將 11 月的 AGOA 會議移至另一個國家“將發出一個明確而重要的信息，即美國繼續與烏克蘭站在一起，不會接受我們的貿易夥伴為俄羅斯持續和野蠻的入侵提供任何援助。美國國會議員們說，儘管南非政府聲稱南非在烏克蘭戰爭中保持中立，但南非“在過去一年中加深了與俄羅斯的軍事關係”。

這封信的日期是 6 月 9 日，寄給了美國國務卿布林肯、美國貿易代表戴琪和國家安全顧問沙利文。

該信由民主黨參議員克里斯·庫恩斯簽署，他是參議院國家、對外行動和相關項目小組委員會主席；共和黨參議員 Jim Risch，參議院外交關係委員會高級成員；眾議院外交事務委員會高級成員、民主黨眾議員格雷戈里·米克斯和眾議院外交事務委員會主席共和黨眾議員邁克爾·麥考爾等聯署。

美聯社說，AGOA 是國會通過的立法，允許撒哈拉以南非洲國家在滿足特定條件的情況下免稅進入美國市場進行出口。而南非是最大的受益者之一。

美國將南非視為重要的政治和經濟夥伴，儘管該國，尤其是其執政的非洲人國民大會黨與俄羅斯的歷史關係可以追溯到蘇聯時代。正因為如此，南非政府表示它對烏克蘭戰爭採取了不結盟的立場。雖然美國在很大程度上接受了這一立場，但它認為南非最近的一些行動不是中立的，而是在戰爭中積極支持俄羅斯。

上個月，美國駐南非大使魯本布里吉蒂在南非首都比勒陀利亞召開新聞發布會，指責南非通過一艘秘密訪問南非的貨船向俄羅斯提供武器，美國的擔憂由此進入公共關注。 南非否認了這一指控，但正在受調查懸掛俄羅斯國旗的 Lady R 船的來訪，該船因涉嫌為俄羅斯政府運輸武器而受到美國制裁。

議員們表示，美國情報顯示，南非“秘密地”向俄羅斯提供了搭載在 Lady R 號上的武器。

在他們的信中，他們還提到了同樣受到美國制裁的俄羅斯軍用飛機 4 月份訪問南非空軍基地，以及南非決定在 2 月份接待俄羅斯和中國軍艦進行海軍演習，恰逢俄羅斯入侵周年紀念日。

“我們非常擔心，在南非舉辦 2023 年 AGOA 論壇將暗示南非支持俄羅斯入侵烏克蘭並可能違反美國制裁法的破壞性支持，。”

美國立法者表示，儘管普京因在烏克蘭犯有戰爭罪而被國際刑事法院起訴，但南非還在“努力促進俄羅斯總統普京 (Vladimir Putin) 參加”8 月在約翰內斯堡舉行的新興經濟體峰會。南非執政黨一名高級官員近日甚至表示，將歡迎普京訪問。

美聯社說，拜登政府沒有談到對南非的任何制裁或懲罰，但南非的分析人士提到 AGOA 作為懲罰南非的一種手段。對南非與美國貿易的任何限制都將對這個非洲最發達國家造成嚴重損害，南非正在與停滯不前的經濟、巨大的失業率和能源危機作鬥爭。

南非最大的反對黨表示，該黨認為美國立法者的信函表明華盛頓對南非在俄羅斯關係上的耐心正在“迅速消退”。

12日昨日，南非總統拉馬福薩 (Cyril Ramaphosa) 的發言人表示，任何關於因俄羅斯而對南非實施制裁的言論都是“魯莽的”，“純屬危言聳聽”。