美國開始辯論是否摒棄南非的《非洲增長與機會法案》權

南非/美國/俄羅斯

美國和南非之間的關係現在受到了質疑。在華盛頓，人們對南非可能在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中支持俄羅斯提出疑問，而這可能會產生外交和經濟後果。

廣告 繼續瀏覽後續

美國關於是否將南非留在《非洲增長與機會法案》Agoa內的辯論開始了。據本台在華盛頓的記者Guillaume Naudin報道，是白宮在公開說這個話題。據美國國家安全委員會負責非洲事務的高級主管說，拜登政府與國會一樣，對俄羅斯和南非之間可能的安全夥伴關係感到擔憂。在給幾位政府官員的信中，兩黨議員都聲稱，南非在俄羅斯的侵略烏克蘭戰爭中的所稱中立立場比南非官方立場的要遠一些。

除了在2023年2月與中國和俄羅斯進行聯合海軍演習外，據報道，比勒陀利亞在4月接待了一架受美國制裁的俄羅斯軍用貨機。最重要的是，美國情報顯示，2022年，一艘同樣受到制裁的俄羅斯船隻停靠在南非，裝載可能用於進攻烏克蘭的武器和彈藥。

這是一個很大的問題。這就是為什麼美國議員們提議政府撤銷南非對今年Agoa論壇的主辦權，該論壇是美國和撒哈拉以南非洲的經濟合作框架。南非是主要的受益者之一。去年，Agoa使該國向美國優惠出口了價值30億美元的貨物。