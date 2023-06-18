法德兩國內政部長共赴突尼斯

RFI非洲 / 社經發展

北非 – 在北非馬格裡布地區，法德兩國內政部長預計周日一同訪問突尼斯（也有譯作突尼西亞）。歐洲方面尤其想要討論移民問題。自今年年初以來，穿越地中海的移民人數大幅增加。突尼斯總統凱斯·賽義德（Kaïs Saïed）預計將在周一會晤到訪的法德兩國內政部長。突尼斯當局想要說服其歐洲嘉賓，掏出錢包幫助該國超越當前嚴重的社會經濟危機。

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據本台法廣（RFI）法文網2023年06月18日星期天的報道，法德兩國內政部長們將能給予突尼斯怎樣的承諾？這是法德兩國現任內政部長Gérald Darmanin 和Nancy Faeser 未來兩天在突尼斯訪問期間要面對的一個問題。

-- 法德兩國內政部長關注移民問題 -

本台法廣（RFI）通訊員馬歇爾（Mathieu Galtier）發自突尼斯（Tunis）的消息說，歐盟委員會主席馮德萊恩夫人（Mme Ursula van der Leyen）上周在意大利政府總理喬治婭·梅洛尼夫人（Mme Giorgia Meloni）和荷蘭首相馬克·呂特（Mark Rutte）的一起隨行下，承諾給予突尼斯十億多歐元。

RFI Image Archive / Le président tunisien Kaïs Saïed en compagnie de Giorgia Meloni, Ursula van der Leyen et Mark Rutte à Tunis le 11 juin 2023. AP - Slim Abid / RFI Image Archive

這一次則主要是移民事務上的合作問題。周一，法德兩國內政部長將會晤突尼斯總統凱斯·賽義德（Kaïs Saïed）和突尼斯的內政部長，並安排了參訪活動。

RFI Image Archive / Afrique : le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin ira dans les locaux de l’Office français de l’immigration et de l’Intégration à Tunis. Ici, une photo de M. Gérald Darmanin lors d'une visite à la frontière roumano-ukrainienne, à Siret, en Roumanie, le vendredi 11 mars 2022. (illustration) AP - Andreea Alexandru / RFI Image Archive

法國內政部長將視察在突尼斯的法國移民事務管理單位-移民和融入辦公室（OFII-Office français de l’immigration et de l’Intégration）。

--意大利承受巨大的非法移民壓力 -

自今年年初以來，抵達意大利的非法移民人數增幅超過140%。不論是突尼斯人，或撒哈拉以南非洲地區的民眾，他們中的絕大部分人都是從突尼斯沿海出發。

RFI Image Archive / Tunisie: les ministres allemand et français de l’Intérieur sont attendus pour une visite de 2 jours, le dimanche 18 juin 2023. Ici, le chancelier allemand Olaf Scholz et la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser en décembre 2021. (illustration) AP - Markus Schreiber / RFI Image Archive

巴黎和柏林想要請突尼斯在源頭上控制住出海的船隻，但賽義德總統（Kaïs Saïed）於本周早些時候表示，突尼斯不是歐洲的邊境警衛隊員。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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