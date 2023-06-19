沙特贊助召開援蘇丹國際會議

RFI非洲 / 人道救援

非洲 – 援助蘇丹國際會議在沙特阿拉伯的支持下於周一在日內瓦（Genève）召開。科威特周日宣布，已向蘇丹發出10噸人道救援。

RFI Image Archive / Soudan : une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur depuis le dimanche 18 juin 2023 à 6h du matin, heure locale. Ici, des personnes montent à bord d'un bus pour quitter Khartoum, le samedi 3 juin 2023 (illustration). RFI非洲 / 蘇丹衝突雙方自星期天（2023年06月18日）起停火72小時。

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在被譽為“和平之都”的瑞士日內瓦，人道援助蘇丹國際會議在沙特阿拉伯的支持下於周一（2023年06月19日）召開。在此之際，喀土穆於昨天06月18號星期日實現了停火。不過，這次停火的期限僅為三天，預計到當地時間周三早上6點截止。

-- 蘇丹對立雙方停火三天 -

據本台法廣（RFI）非洲部在2023年06月18日星期天晚上網的消息，蘇丹首都喀土穆已於當地時間周日早上06點開始執行停火。本次停火預計為72小時，理論上的執行區域覆蓋蘇丹全境。

RFI Image Archive / Soudan : énième trêve à la veille d'une conférence humanitaire à Genève ce lundi 19 juin 2023. (illustration) AP / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）法文網報道說，蘇丹衝突雙方的兩位將軍於上周六做出承諾，為運送民眾急需的食品和藥品讓路。赫梅蒂將軍（Gen. Hemedti）領導的快速支援部隊(FSR-Forces de soutien rapide) 表示，主要目的是為了便於發送民眾所必需的緊急人道援助，在蘇丹全境完全停止敵對行動。

-- 蘇丹民眾擔心暴力加劇 -

蘇丹本輪衝突現已歷時兩個月之久，期間多次嘗試停火均被中斷。對立雙方相互指責，應對破局承擔責任。而民眾則擔心，該國的暴力會進一步的加劇。

RFI Image Archive / Soudan : les civils redoutent une intensification de la violence. Ici, une photo de la fumée s'échappe dans la capitale soudanaise, à Khartoum, en mai 2023. (illustration) © AP - Marwan Ali / RFI Image Archive

喀土穆的一位居民表示，停火截止後的幾天通常尤其艱難。有如戰鬥人員想要彌補回停火的日子。另一位居民表示，期待戰鬥完全結束，因為，暫時停火，戰鬥人員不會撤出他們佔據的建築。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~. Fin .~

Soudan - conférence humanitaire à Genève, parrainée par l'Arabie Saoudite pour débloquer l'aide.

Desk Nicolas 2023.06.19 soir Soudan - conférence humanitaire à Genève 尼古拉