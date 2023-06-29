塞拉利昂2023選舉結果留疑慮

RFI非洲 / 政局動態

西非 – 位於大西洋沿岸的西非國家塞拉利昂，於上周末（2023年06月24日星期六）舉行了新一輪大選。該國選舉委員會在本周早些時候宣布，執政的塞拉利昂人民黨 (SLPP - Parti du peuple de la Sierra Leone)候選人、現總統比奧（Julius Maada Bio）在第一輪投票中贏得連任，得票率為56.17%。而主要的在野黨-全國人民大會（APC-Congrès de tout le peuple）推出了候選人卡馬拉（Samura Kamara）得票率為41.16%。這樣的選舉結果避免了第二輪投票，引起該國反對派和國際輿論的質疑。歐盟和美國的觀察人員已注意到，本次選舉的點票過程缺乏透明，並對此感到擔憂。

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綜合本台法廣（RFI）自2023年06月27日周二以來的多則報道，塞拉利昂在野黨對選舉委員會公布的該國2023年總統選舉的計票結果表示質疑。而該國的一個選舉觀察機構[全國選舉觀察]（National Elections Watch）則認為，尋求連任的現總統的實際得票率在50%左右，而主要反對黨提名的候選人得票率實為46%。

--塞拉利昂總統已經開始連任 -

該國執政的塞拉利昂人民黨 (SLPP - Parti du peuple de la Sierra Leone)對質疑選舉委員會公布的點票結果感到不滿，並指責該國的這一選舉觀察機構過於親近反對派陣營。

RFI Image Archive / Présidentielle en Sierra Leone: des observateurs jettent le doute sur la fiabilité des résultats. Ici, une «marche pour la paix » a été organisée la veille du scrutin, en Sierra Leone, le 23 juin 2023. (illustration) © RFI / Marine Jeannin

本台法廣（RFI）法文報道注意到，儘管出現了爭議，塞拉利昂現總統在選舉委員會的計票結果一公布，隨即就已宣誓開始連任。

-- 塞拉利昂法律程序仍可上訴 -

不過，依照塞拉利昂的程序，在總統宣誓就職後，仍可對選舉爭議提出上訴。當前的情形在塞拉利昂現行的1991年版[憲法]中有預設。該國的反對派候選人卡馬拉（Samura Kamara）已在推特（Twitter）上提到，他考慮要上訴。其所屬的政黨[全國人民大會]（APC-Congrès de tout le peuple）有7天的時間，向該國最高法院提出上訴。之後，由最高司法當局將需要決定選舉的計票結果是否有效。如果最高法院裁決對異議方有利，那就需要在未來幾周內，組織新的投票。

-- 塞拉利昂對總統連任設門檻 -

本台法廣（RFI）特派記者瑪麗娜（Marine Jeannin）於06月27日本周二發自塞拉利昂首都弗里敦（Freetown也被譯作自由城）的報道中說，在塞拉利昂，尋求連任的總統需要在第一輪投票中，得票率55%以上，才能避免第二輪投票。這也就是塞拉利昂政壇當前執政黨和在野黨之間的爭議焦點。

RFI Carte Archive / La Sierra Leone 西非國家：塞拉利昂 © RFI Carte

另外，塞拉利昂選舉委員會還宣布，本次選舉的投票率為83%。本台法廣（RFI）法文報道還指出，塞拉利昂於上星期六（2023年06月24日）舉行的全國大選，除了總統選舉之外，還進行了立法選舉和市政選舉的投票。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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