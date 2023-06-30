莫斯科重申對馬里的“堅定支持”

軍事

非洲 – 30日來自馬里的消息顯示，在聯合國駐馬​​里穩定團宣布撤出馬里穩定團後，俄羅斯外交首腦在與馬里外長的電話採訪中重申了對馬里外交事務“堅定不移的支持”。

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安理會安全通過決議後不久，俄羅斯外長拉夫羅夫“重申了俄羅斯在軍事技術領域以及人道主義和經濟援助方面對馬里的堅定支持”。

馬里消息顯示，馬里外交部長阿卜杜拉耶·迪奧普保證“馬里政府將採取一切必要措施，在儘可能短的時間內有序、安全地撤出藍盔部隊”。安全理事會2013年4月25日第2100(2013)號決議決定設立聯合國馬里多層面綜合穩定特派團（馬里穩定團），以支持該國的政治進程，並開展一些與安保相關的任務。

安理會15個成員國一致通過的決議表明，藍盔部隊將從7月1日起停止維和行動，集中精力組織撤離，“目標是在12月31日之前完成這一進程” ，2023”。

6月16日，馬里外交部長在紐約安理會演講中出人意料地要求馬里穩定團立即撤出，並譴責“其失敗”。

該特派團成立於 2013 年，在全國各地擁有約 10 個基地，旨在幫助穩定在聖戰分子推動下面臨崩潰的國家、保護平民、為和平努力做出貢獻並捍衛人權。

據報道，在準軍事組織瓦格納領導人普里戈津領導的叛亂政變失敗後，迪奧普部長還表達了對俄羅斯的聲援，“俄羅斯的穩定對於和平與國際安全至關重要”。

2020年武力掌權的軍政府切斷了與法國及其歐洲夥伴的反聖戰聯盟，並在軍事和政治上轉向俄羅斯。

拉夫羅夫先生則祝賀馬里總統“成功組織了新憲法草案的全民投票協商”，根據選舉當局的說法，新憲法草案獲得了 97% 的馬里人的批准，儘管投票在中部許多地方受到了阻礙，要麼是因為害怕聖戰分子襲擊，要麼是因為政治分歧。