肯尼亞元首加薪面臨社會壓力

RFI非洲 / 社會經濟

東非 – 東非國家肯尼亞正在擴大徵稅，這在其國內引發爭議。與此同時，該國輿論也在熱議多名高官從2023年7月01日開始的加薪。本輪加薪計畫包括在兩年內給正、副總統提薪14%。屆時，肯尼亞總統的月工資將達10000歐元，副總統8900歐元。雖然，肯尼亞的本次元首加薪計畫，也讓其它公務人員受益，但仍可能因來自社會輿論的壓力而落空。

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據本台法廣（RFI）法文網2023年07月01日星期六的最新報導，肯尼亞在擴大徵稅的同時，推出給總統提薪的方案帶來爭議。這樣的一個決定引發討論，多名高級公務員的月薪應該會從當天開始提高，計畫也包括現任總統本人。

RFI Image Archive / Kenya : le président William Ruto a insisté sur la hausse des plus bas salaires, comme les professeurs, policiers ou militaires. (illustration) © RFI/Edmond Sadaka

該國負責公務員和政府工作人員待遇的機構-工資和薪酬委員會曾解釋說，這是為了彌補生活費用上漲。

-- 肯尼亞全面提高民選代表的薪酬 -

本台法廣（RFI）通訊員阿爾巴娜（Albane Thirouard）發自內羅畢（Nairobi）的消息說，肯尼亞的工資和薪酬委員會預計在兩年內，把總統和副總統的月薪提升14%。而首輪加薪計畫是自2023年07月01日開始。按照這種規畫，肯尼亞總統的月薪將自過去的約9400歐元，提高到10000歐元。副總統的月薪可達8900歐元。此外，獲得提薪的還有部長、議員和地方民選代表。

-- 肯尼亞高官加薪受到輿論的監督 -

不過，這樣的加薪計畫仍有可能因公眾輿論的質疑而受阻。肯尼亞民眾當前面對物價上漲。現任總統威廉·魯托（William Ruto）於周一剛剛頒布了一部新的金融法，設立了幾項新的稅收，尤其是加倍徵收燃油增值稅，並為建立一個住房基金設立新的捐稅。

-- 肯尼亞總統向公共輿論做出讓步 -

面對國內社會輿論的質疑，肯尼亞總統現已做出姿態，於周五早上要求工資和薪酬委員會暫緩對其和副總統，還有所有政府部長們的加薪。但他堅持給老師、警察和軍人等低收入者加工資。他解釋說，那是為了縮小高收入人士和低工資者之間的差距。

RFI Image Archive / Kenya : le Président William Ruto a demandé ce vendredi (le 30 juin 2023) à la Commission des salaires et des rémunérations de suspendre son augmentation salariale, ainsi que celle de son vice-président et de ses ministres. (illustration) © Statehouse Kenya / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）通訊員在其報導的最後一段里還提到，肯尼亞的工資和薪酬委員會沒有宣布就本輪加薪一事開展公共諮詢的截止日期。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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