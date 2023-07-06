南非總統拉馬福薩訪剛果(金)

RFI非洲 / 雙邊關係

非洲 – 於周三晚抵達金沙薩（Kinshasa）訪問的南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）按計畫應該於2023年07月06日星期四齣席第12次雙邊委員會的活動。他應該在與剛果民主共和國總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）會晤後參加兩國2023經濟論壇的閉幕。有報道說，南非和剛果（金）當前討論的合作主題涵蓋衛生、運輸、基礎設施、礦業、水與電、以及農業和金融等眾多領域。南非應該會增派部隊前往剛果（金）東部地區。

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RFI Image Archive / La Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) 南部非洲發展共同體，簡稱[南共體]（SADC） © Wikipedia / RFI Image Archive

據本台法廣（RFI）法文網報導，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）到訪剛果（金）首都是為了在今天周四齣席兩國第12次雙邊委員會的活動。南非和剛果（金）兩國總統在總統府國家宮（Palais de la nation）會晤後，計畫一起參加2023年雙邊經濟論壇的工作。

-- 南非和剛果(金)兩國元首之間的誠摯關係 -

本台法廣（RFI）通訊員克萊爾（Claire Bargelès）於2023年07月06日周四發自金沙薩（Kinshasa）的消息說，南非是剛果（金）在進出口和投資領域的重量級合作夥伴。兩國現總統之間有着誠摯的關係，但遠不如南非前總統祖馬（Jacob Zuma）和剛果（金）前總統卡比拉（Joseph Kabila）之間那麼的融合。

RFI Image Archive / la SADC a promis d’envoyer des troupes dans l’est de la RDC, sans pour autant préciser la date ou le nombre du contingent, lors d’un sommet à Windhoek (le 08 mai 2023). 南部非洲發展共同體簡稱[南共體]（SADC） Wikipédia / RFI Image Archive

剛果民主共和國總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）和南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）之間有定期的交流。2023年年初，在南非立法首都開普敦（Le Cap）舉辦的本年度非洲礦業投資盛會（Investing in Africa Mining Indaba 2023）時，兩國之間已有了30多項雙邊協議。南非外交部長納勒迪·潘多爾（Naledi Pandor）認為，藉助非洲大陸自由貿易區（Zlecaf）所帶來的契機，雙方的關係有可能走得更遠。

-- 南非積極參與在剛果(金)東部地區的維和 -

本台法廣（RFI）通訊員在報導中提到，南非和剛果（金）兩國元首在會晤中討論的話題應該會超越經濟框架，觸及剛果（金）東部的安全事宜。南非現在是給聯合國維和部隊-駐剛果（金）穩定特派團（Monusco）提供兵源人數最多的非洲國家。

-- 南部非洲發展共同體承諾將出兵剛果(金) -

南非和剛果民主共和國都是簡稱[南共體]（SADC）的南部非洲發展共同體（Communauté de Développement d’Afrique Australe）的成員。在剛果（金）總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）對東非共同體（EAC）部隊表達不滿之際，在聯合國維和部隊的框架之外，南非應該還會增派兵力。

RFI Image Archive / Afrique : la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a promis d’envoyer des troupes dans l’est de la RDC. Ici, la SADC s’est réunie lundi 8 mai 2023 en Namibie pour le sommet de la troïka, l’organe chargé des questions de défense et de sécurité de l’organisation sous-régionale. (illustration) © SADC_News / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）法文網曾報導說，南部非洲發展共同體（SADC—Communauté de Développement d’Afrique Australe）曾於兩個月前的2023年05月08日，在納米比亞首都溫得和克或溫荷克（Windhoek）召開過一次有關安全與國防事務的峰會。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）和剛果民主共和國總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）都曾親自與會。事後，峰會發布了一份聲明，承諾將派遣部隊前往剛果（金）東部地區，但沒有明確具體的日期和兵力人數。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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