馬里:聯合國維和後勤車隊遇襲

RFI非洲 / 人道救援

非洲 – 聯合國安理會於上周決定，結束自2013年04月起在馬里開展的維和行動。聯合國馬里多層面綜合穩定團（Minusma）正在為撤軍準備行裝，目標是要在今年末2023年12月31日之前完成所有人員和物資的撤離工作。在此之際，馬里加奧（GAO）地區傳出聯合國維和軍人的後勤車隊在15公里的間距內兩次遇襲，至少有3位平民不幸遇難。聯合國藍盔部隊未來是否能夠自馬里順利退出引發關注。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣（RFI）法文網報導，聯合國馬里多層面綜合穩定團（Minusma）的一支後勤車隊於2023年07月06日周四在加奧（GAO）地區兩次遭遇武裝攻擊，至少有3位平民遇難，懷疑是聖戰者發起的襲擊。

-- 安理會於2023年6月30日星期五決定結束馬里維和任務 -

本台法廣（RFI）報導提到，這支由藍盔軍人護衛的車隊，有35輛車屬於聯合國馬里多層面綜合穩定團（Minusma）的承包商們。07月06日周四事發時，車隊行駛在與尼日爾接壤的馬裡邊境城市Labezzanga至Ansongo路段，這段路程總長略過100公里，屬於薩赫勒聖戰者的活動地域。

La base de la Minusma à Gao au Mali (illustration). RFI/Olivier Fourt

然而，在距離聯合國藍盔軍人徹底退出馬里還有不到6個月之際，這支維和部隊已經失去了行動的權力，只能自衛。

-- 聯合國維和部隊的後勤車隊在20公里的路程內兩次遇襲 -

首次遇襲地點是在一個名為Ottagouna村莊，當地距離馬裡邊境城市Labezzanga不到30公里，距離另一端路程Ansongo大約75公里。由30來名武裝人員發起的第一波攻擊，造成人員死亡和物資損失。3位平民死亡，10多人受傷，其中至少2人傷勢嚴重。有一輛液罐卡車被翻到，還有4輛卡車受損。

RFI Image Archive / Mali : un convoi logistique de la Minusma a été attaqué jeudi 6 juillet 2023 dans la région de Gao. L'attaque a eu lieu entre Labezzanga, à la frontière avec le Niger, et Ansongo. Google Maps

車隊之後繼續前進。走了20公里後，在另一個名叫Fafa的村莊附近再次遇襲。這個村莊位於Labezzanga至Ansongo路段的中途。車隊此後得以繼續前進。

-- 聯合國馬里維和部隊10年來已有170多名官兵遇襲身亡 -

本台法廣（RFI）的消息來源，沒有提到藍盔軍人周四在遭到攻擊時，是如何反擊的。理論上，在馬里的藍盔部隊軍人於09月30日之前，仍有權保護和幫助在他們軍營附近遇襲的平民老百姓。

RFI Image / Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2016, une attaque vise le camp de la MINUSMA à Gao et le service de lutte antimines à Gao, un casque bleu chinois et un employé contractuel français sont tués, Ici, des soldats du contingent chinois de la Minusma. (illustration) RFI/David Baché

聯合國馬里多層面綜合穩定團（Minusma）自2013年以來，十年間遭遇上百起造成藍盔軍人遇難的襲擊事件，有174名聯合國維和軍人死亡。其中絕大多數遇難者是非洲國家的軍人，也有2名斯里蘭卡軍人和1名中國軍人。2016年5月31日至06月01日夜間，在卡奧（Gao）聯合國維和部隊排雷兵營地遇襲事件中，一名29歲的中國國籍藍盔兵、三級士官申亮亮和一名法國國籍的僱員遇難。

-- 聯合國維和部隊未來是否能夠自馬里順利撤退引發關注 -

本台法廣（RFI）法文報道指出，在聯合國維和部隊準備撤出馬里之際，本次攻擊敲響了警鐘。在2023年年底以前，聯合國維和軍人需要搬空他們的營地，預計未來將需依賴這樣的後勤車隊，用於從馬里撤出人員和裝備。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

~. Fin .~