比紹辦西非經共體第63屆峰會

RFI非洲 / CEDEAO

西非 – 簡稱西非經共體（CEDEAO/ECOWAS）的西非國家經濟共同體（Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest）第63屆首腦峰會今天（2023年07月09日星期天）在幾內亞比紹首都開幕。這個非洲地區性國際組織旗下現有15個成員國。其中馬里、幾內亞和布基納法索三國的現領導人由於是通過軍事政變上台的，目前被暫停了成員資格。但上述三個非洲國家的當局都承諾，將在過渡時期結束後組織選舉。這就是西非經共體本次比紹（Bissau）首腦峰會的重要議題之一。另外，本次峰會要探討創建一支區域軍事力量的可行性。

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RFI Afrique / Umaro Sissoco Embaló : la présidence tournante de la Guinée-Bissau à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prend fin ce dimanche 09 juillet 2023. Ici, une photo d'Umaro Sissoco Embaló à Addis-Abeba le 10 février 2020. (illustration) RFI/Miguel Martins

來自比紹（Bissau）的最新消息說，西非國家經濟共同體（Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest）第63屆首腦峰會的東道主、幾內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embaló）2023年07月09日周日在晚宴時，拿出了他鐘愛的樂器吉他，在話筒前向與會者展示了他的音樂才能，高歌了一曲。

-- 幾內亞比紹總統不尋求連任西非經共體（CEDEAO）主席 -

據本台法廣（RFI）法文網07月09日星期天稍早前發自比紹（Bissau）的更新消息，幾內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embaló）不尋求連任這一地區性非洲國際組織的主席。接班人有可能是剛剛在一個月前（2023年05月29日）上任的尼日利亞新總統博拉·提努布（Bola Tinubu，也有譯作博拉·蒂努布）。

RFI Dessin Archive / Sommet de CEDEAO du 09 juillet 2023 ：le nouveau président nigérian, Bola Tinubu, est arrivé à Bissau avec une très forte délégation. （illustration) © RFI/FMM

本台法廣（RFI）特派記者塞爾吉（Serge Daniel）注意到，尼日利亞新總統帶了一支規模龐大的代表團出席在比紹舉行的本次西非經共體（CEDEAO/ECOWAS）首腦峰會。

-- 西非國家經共體（CEDEAO）探討組建一支區域軍事力量 -

在周日峰會的開幕式上，東道國幾內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embaló）做了發言。他呼籲在西非經共體（CEDEAO/ECOWAS）的空間內，不僅要互助，還需要團結。

RFI Image / Sommet de la CEDEAO : l’idée de la mise en place d’une force militaire fait son chemin. Ici, 63e Sommet de la CEDEAO à Bissau, le 9 juillet 2023. © Serge Daniel / RFI

本台法廣（RFI）記者看到的峰會工作文件顯示，西非經共體（CEDEAO）在本次峰會期間應該會探討建立一支區域軍事力量的可行性，以應對恐怖主義和反憲法的政變行徑。專家們和這一地區的國家都認為，必須迅速做出行動，立刻組成一支少於2000人的區域部隊，目標則是要在將來達到5000人的規模。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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