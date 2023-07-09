西非經貨聯比紹特別峰會落幕

RFI非洲 / UEMOA

西非 – 簡稱西非經貨聯（UEMOA）的西非經濟和貨幣聯盟（Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine）於周六（2023年07月08日）在幾內亞比紹首都Bissau召開了一次特別峰會。本台法廣（RFI）有兩位特派記者到場做報導，這個特別峰會前後持續了數小時之久，討論了是否取消針對馬里的機構制裁。在開始討論經濟問題之前，峰會讚揚塞內加爾總統馬基·薩勒（Macky Sall）不尋求三連任的明智決定。

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綜合本台法廣（RFI）特派記者讓-呂克（Jean-Luc Aplogan）和塞爾吉（Serge Daniel）在過去24小時里發自比紹（Bissau）的多則報導。西非經貨聯（UEMOA）於昨天2023年07月08日周六召開的特別峰會，主要議題有機構改革，及是否取消針對馬里的機構制裁等內容。

RFI Image Archive / UEMOA : le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été désigné en qualité de président de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement à l’issue de la 23e session ordinaire de l’Union, le lundi 05 décembre 2022 à Abidjan. Ici, le président nigérien Mohamed Bazoum. (illustration) AP - Ludovic Marin / RFI Image Archive

除東道國幾內亞比紹總統恩巴洛（Oumar Cissoko Emballo）之外，還有這一區域組織的現任輪值主席、尼日爾總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）到場，貝寧總統帕特里斯·塔隆（Patrice Talon）也親自與會。塞內加爾、科特迪瓦和多哥的國家元首則派出了代表出席。

-- 西非經貨聯（UEMOA）正在討論機構改革 -

據本台法廣（RFI）特派記者讓-呂克（Jean-Luc Aplogan）2023年07月09日星期天的報導，儘管，西非經貨聯（UEMOA）周六特別峰會的重要話題之一有關馬里。儘管，該國過渡領導人阿西米·戈伊塔（Assimi Goïta）沒有到場。多位出席了閉門會議的人士透露，西非經貨聯（UEMOA）已決定取消針對馬里的機構制裁。西非經濟和貨幣聯盟（UEMOA）的規則是其決定需要得到所有成員國一致同意，而當前正在討論改革的事宜。

Image RFI Archive / UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 西非經濟和貨幣聯盟 uemoa / Image RFI Archive

貝寧總統帕特里斯·塔隆（Patrice Talon）在其於2022年出任西非經貨聯（UEMOA）輪值主席時曾經提出的一項機構改革建議為：聯盟的主席和部長理事會主席應該來自同一個成員國。

-- 西非經貨聯（UEMOA）稱讚塞內加爾總統決定 -

據本台法廣（RFI）特派記者塞爾吉（Serge Daniel）於2023年07月08日星期六晚間發自比紹（Bissau）的報導提到，西非經貨聯（UEMOA）特別峰會當天在開始討論經濟問題之前，首先是讚揚塞內加爾總統馬基·薩勒（Macky Sall）不尋求三連任的明智決定。

RFI Image Archive / Sénégal: UEMOA félicite le président Macky Sall pour « la décision sage et digne d’admiration de ne pas être candidat à la prochaine présidentielle ». Ici, le président Macky Sall en juin 2023. (illustration) AP - Evgeny Biyatov / RFI Image Archive

西非經貨聯（UEMOA）的現任主席、尼日爾總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）指出，在全球經濟不振的2022年，該聯盟抵禦住了危機。西非經貨聯（UEMOA）空間內的經濟增幅預計至少5%。

-- 西非經貨聯（UEMOA）現任主席是尼日爾總統 -

據介紹，西非經貨聯（UEMOA）旗下包含8個非洲國家：塞內加爾、幾內亞比紹、科特迪瓦、多哥、貝寧、馬里、尼日爾、布基納法索。尼日爾總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）於2022年12月05日在阿比讓（Abidjan）召開的第23屆西非經貨聯（UEMOA）峰會上被指定為這一聯盟的輪值主席。多哥金融部長薩尼·亞雅（Sani Yaya）目前是這一機構的部長理事會主席。

Ministre de l’Économie et des Finances du Togo et président du conseil des ministres de l’UEMOA à l’Africa Financial Industry Summit - Nov2022 © Jeune Afrique

西非經貨聯（UEMOA）周六的比紹特別峰會認為，西非經貨聯（UEMOA）當前的經濟形勢挺好，成功抵禦住了危機。科特迪瓦金融部長對2023年的經濟展望持樂觀態度。這一西非國家經濟和貨幣聯盟的現任主席、尼日爾總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）呼籲，要穩固當前的這種活力，並在安全問題上要展現出創新與團結。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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