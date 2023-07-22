索馬里:美軍追殺聖戰者

RFI非洲 / 軍事行動

東非 – 在北臨亞丁灣的非洲之角索馬里，摩加迪沙當局宣布，在和美國一起展開的軍事行動中，殺死了百來名伊斯蘭青年聖戰者。美軍方面已證實了這次行動，並對外提及了其戰功。

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據本台法廣（RFI）法文網2023年07月22日星期六的報導，索馬里當局宣布，在與美國的一次聯合軍事行動中殺死了伊斯蘭青年黨的百名聖戰者。美國方面則證實，有五名蓋達組織的幹部在這次行動中斃命。

-- 美國應索馬里當局之請發起軍事行動 -

本台法廣（RFI）通訊員戴維（David Thomson）發自美國的消息說，據美國非洲指揮中心（Africom - Centre de commandement des forces américaines en Afrique）的通報，周三，美國的空中打擊，和在地面上的索馬里部隊，在索馬里中部地區展開的聯合軍事行動。

RFI Image Archive / Des membres des forces de sécurité somaliennes, ici patrouillant à Mogadiscio, le 21 février 2023. (illustration) AP - Farah Abdi Warsameh / RFI Image Archive

美國表示，其行動是應索馬里當局所提出的請求，並得到摩加迪沙方面的允許。期間，清除了5名加入蓋達組織的伊斯蘭青年黨運動的幹部。索馬里方面則聲稱，消滅了百名伊斯蘭聖戰者。

-- 美軍在索馬里一周內的兩次空中打擊 -

本台法廣（RFI）駐美國通訊員注意到，這一空中打擊是美國在一個星期里所發起的第二次行動。上一次的空襲地點位於索馬里南部的阿夫馬多（Afmadow）地區，殺死了10名聖戰者。

RFI Image Archive / Somalie : les frappes américaines contre les jihadistes somaliens sont fréquentes. Ici, l'armée américaine a annoncé avoir conduit une frappe contre les shebabs, dans la région d'Harardhere à plusieurs centaines de kilomètres au nord de la capitale Mogadiscio, le 12 octobre 2018. (illustration) GOOGLE MAPS / RFI Image Archive

本台RFI法文網的這一報導最後指出，美國對索馬里的聖戰者頻繁發起空中打擊。今年5月份，美國拜登總統批准了五角大樓的請求，派遣500名美國軍人到索馬里，與活躍的恐怖主義團夥交戰。當時的出兵理由是，白宮擔心美國在這一地區的利益和美國公民，遭青年黨人的襲擊。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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