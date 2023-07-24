科特迪瓦當局通報登革熱疫情

RFI非洲 / 公共健康

非洲 – 西非國家科特迪瓦（Côte d'Ivoire），中文也有譯作象牙海岸。這個瀕臨大西洋的國度，境內擁有熱帶雨林。本次傳出爆發新一波登革熱（la Dengue）疫情，也是科特迪瓦自2019年以來的第6波。該國衛生當局通報說，已知近百人染疫，至少有兩人病亡。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，科特迪瓦衛生當局向國際社會通報，其境內出現登革熱疫情，尤其是在阿比讓地區。已知有兩人死於這種由蚊子傳播的疾病。該國現已至少發現了92宗病例。發生疫情的區域主要是在臨近科特迪瓦經濟中心阿比讓（Abidjan）的兩座城鎮：可可迪（Cocody）和班熱維爾（Bingerville）。

RFI Image Archive / Afrique : en Côte d’Ivoire, et plus particulièrement à Abidjan, les autorités sanitaires ont déclaré la survenue d’une épidémie de dengue, principalement dans les communes de Cocody et de Bingerville. Ici, une carte d'Abidjan. (illustration) Googe Map / RFI Image Archive

-- 科特迪瓦當前天氣狀況有利虎斑蚊的滋生 -

本台法廣（RFI）通訊員法朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）於2023年07月23日星期天午夜前自阿比讓（Abidjan）發回消息說，科特迪瓦在整個7月份處於強降雨之中，這有利於虎斑蚊的滋生，及其幼蟲的成長。

RFI Carte Archive / Côte d'ivoire : Abidjan, quartiers de Cocody et du Plateau. (illustration) Latifa Mouaoued/RFI

為了避免疫情蔓延，衛生當局建議民眾清乾死水，避免在無蓋的容器中儲水。科特迪瓦衛生部還發起了一次使用無人機的除蚊運動。這種飛行裝置在被認為人類難以涉足的區域投放殺蟲劑。

-- 登革熱這種疾病目前仍沒有特別治療手段 -

科特迪瓦的衛生體系正面臨著當前登革熱疫情的考驗。登革熱這種疾病的癥狀有些類似瘧疾:發燒、頭疼、無力、肌肉酸痛、失去胃口。但血液檢查可以明確患者具體感染了哪一種疾病。兩者的區別在於瘧疾有治療方法，登革熱沒有特別的治療手段。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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RFI非洲 / 科特迪瓦衛生當局通報登革熱疫情。 01:28 _Papier Desk 2023.07.24 lundi jour Nicolas - Afrique - Côte d'ivoire - Dengue 尼古拉