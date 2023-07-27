尼日爾軍人扣押總統巴祖姆宣布接管政權

尼日爾，軍人政變

西非國家尼日爾總統穆罕默德 巴祖姆周三(7月26日)遭總統衛隊扣押，軍方當晚宣布接管政權，全國關閉邊境並實施宵禁。這是這一飽受伊斯蘭聖戰暴力困擾、迄今以來一直與西方國家結盟國家自2020年以來的第二次政變。聯合國強烈譴責尼日爾這一“違憲的權力更迭”，美國呼籲尼日爾軍隊立即釋放總統巴祖姆。

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法新社報道，自周三上午以來，總統衛隊一直將巴祖姆總統扣押在官邸。尼日爾局勢持續緊張，晚間阿卜杜拉赫曼上校（Amadou Abdramane）在九名士兵簇擁下發表電視聲明說，“我們，國防與安全部隊…已決定終止（巴祖姆）政權”，他宣布暫停全國所有機構、關閉邊境並實施宵禁，“直到另行通知”。

報道指，這一政變聲明似乎表明，所有陸軍、警察和憲兵部隊都擁護總統衛隊。報道說，巴祖姆總統之前和衛隊之間的談判失敗，沒有人知道軍方的要求是什麼。

政變企圖幾乎受到包括西非經濟共同體和非洲聯盟等所有尼日爾合作夥伴方的譴責， 聯合國秘書長古特雷斯與巴祖姆總統通話，表達了他的“全力支持”和“聲援”。其發言人說，古特雷斯強烈譴責尼日爾“違憲的政府更迭”。呼籲“立即停止一切破壞尼日爾民主原則的行動”。

美國白宮“要求總統衛隊立即釋放巴祖姆總統並“避免一切暴力”，正在新西蘭訪問的美國國務卿布林肯呼籲“立即釋放”巴祖姆。表示將以“維護民主”為條件，決定美國是否繼續向尼日爾提供援助。

法國外長科隆納在推特上發文譴責尼日爾“任何以武力奪取政權的企圖”。

尼日爾是西非地區最不穩定的國家之一，自1960年從法國獲得獨立以來已經歷了四次政變和若干次未成功的政變企圖。尼日爾也是西方國家在飽受伊斯蘭聖戰暴力蹂躪的薩赫勒地區最後的盟友之一，其兩個鄰國馬里和布基納法索在叛變士兵的領導下已轉向包括俄羅斯在內的其他夥伴。

法國目前在尼日爾有1500 名駐軍。