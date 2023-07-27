乍得柔道運動員備戰巴黎奧運

RFI非洲 / 巴黎奧運

非洲 – 在距離巴黎2024年第三十三屆夏季奧林匹克運動會（Paris - 33e édition des Jeux Olympiques，2024年07月26日至08月11日）和巴黎第17屆夏季殘疾人奧林匹克運動會（Paris - 17e édition des Jeux Paralympiques，2024年08月28日至09月08日）還有一年之際，本台法廣（RFI）在本周組織系列報導。其中，在恩賈梅納（N'Djamena）的通訊員發回消息，介紹乍得這個位於非洲中部國家的柔道選手賽前備戰訓練情況。

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在非洲，體重不到70公斤的卡琳娜·恩加倫達納（Carine Ngarlemdana）是一位具有知名度的乍得柔道女選手，現年28歲。她自幼學習柔道這種日本武術，12歲時就曾在乍得的全國性比賽中獲得銅牌。2012年她赴倫敦參加了第三十屆夏季奧林匹克運動會（Londres - 30e édition des Jeux Olympiques），並在開幕式上擔任乍得隊的舉旗手。2020年，她在馬達加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的非洲柔道錦標賽（championnats d'Afrique de judo）上摘取女子70公斤級項目的銅牌。

-- 乍得運動員正在為奧運資格賽努力 -

據本台法廣（RFI）法文網報導，乍得的田徑運動員們正在為參加2024年巴黎奧運的資格賽做準備。其中，卡琳娜·恩加倫達納（Carine Ngarlemdana）曾是2012年奧運會乍得代表隊的兩名選手之一。在先後缺席了2016年的里約奧運會和2021年的東京奧運會之後，柔道界希望她在2024年將能夠出現在巴黎的競賽場上。卡琳娜·恩加倫達納（Carine Ngarlemdana）本人目前正在為此加倍努力。

RFI Afrique / À un an des Jeux olympiques de Paris 2024, les athlètes tchadiens sont nombreux à se préparer pour les compétitions qualificatives. Ici, Carine Ngarlemdana, la plus célèbre des judokas tchadiennes. © Olivier Monodji/RFI

本台法廣（RFI）通訊員奧利維耶（Olivier Monodji）於2023年07月26日發自恩賈梅納（N'Djamena）的消息說，在乍得，不僅有卡琳娜·恩加倫達納（Carine Ngarlemdana），還有多名柔道選手正在為進軍巴黎賽場做準備。該國柔道界還希望出現新的驚喜，如同卡琳娜·恩加倫達納（Carine Ngarlemdana）贏得2012年倫敦奧運會入場卷時那樣。

-- 贏得巴黎2024奧運資格賽並不容易 -

在乍得首都恩賈梅納（N'Djamena）第7區的一所武館（Dojo）內，本台法廣（RFI）通訊員在現場看到，在一天的訓練結束後，30來名身穿和服的柔道選手汗流濕衣，但仍在比畫著。所有的人都只有一個想法，就是要在2024年奧運會的資格賽中勝出。作為乍得最有知名度的柔道選手，卡琳娜·恩加倫達納（Carine Ngarlemdana）本人也希望，能夠拿到女子70公斤級項目的入場券。她在採訪中表示，贏得資格賽並不容易，她幾乎是每天都在做訓練。想要獲獎，首先需要拿到入場券。

RFI Image / Site olympique 2024 : à Paris, le Grand Palais Éphémère deviendra l’Arena Champ de Mars. Elle accueillera le judo et la lutte. © Pierre René-Worms/RFI

在乍得國內的訓練條件並沒有更好。一名柔道教練在接受採訪時，抱怨該國的訓練現已比其它國家落後。不過，他仍表示，對乍得的選手們抱有信心。其它在乍得國內訓練的奧運競賽項目還跆拳道、射箭或摔跤。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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