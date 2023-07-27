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乍得柔道運動員備戰巴黎奧運

非洲 – 在距離巴黎2024年第三十三屆夏季奧林匹克運動會（Paris - 33e édition des Jeux Olympiques，2024年07月26日至08月11日）和巴黎第17屆夏季殘疾人奧林匹克運動會（Paris - 17e édition des Jeux Paralympiques，2024年08月28日至09月08日）還有一年之際，本台法廣（RFI）在本周組織系列報導。其中，在恩賈梅納（N'Djamena）的通訊員發回消息，介紹乍得這個位於非洲中部國家的柔道選手賽前備戰訓練情況。

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RFI Afrique / À un an de la 33e édition des Jeux Olympiques 2024, les judokas tchadiens se préparent pour les JO de Paris. RFI consacre une édition spéciale aux Jeux olympiques de Paris 2024, un an avant le début de la compétition. (illustration)
RFI Afrique / À un an de la 33e édition des Jeux Olympiques 2024, les judokas tchadiens se préparent pour les JO de Paris. RFI consacre une édition spéciale aux Jeux olympiques de Paris 2024, un an avant le début de la compétition. (illustration) © Studio graphique FMM
作者： 尼古拉
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在非洲，體重不到70公斤的卡琳娜·恩加倫達納（Carine Ngarlemdana）是一位具有知名度的乍得柔道女選手，現年28歲。她自幼學習柔道這種日本武術，12歲時就曾在乍得的全國性比賽中獲得銅牌。2012年她赴倫敦參加了第三十屆夏季奧林匹克運動會（Londres - 30e édition des Jeux Olympiques），並在開幕式上擔任乍得隊的舉旗手。2020年，她在馬達加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的非洲柔道錦標賽（championnats d'Afrique de judo）上摘取女子70公斤級項目的銅牌。

-- 乍得運動員正在為奧運資格賽努力 -

據本台法廣（RFI）法文網報導，乍得的田徑運動員們正在為參加2024年巴黎奧運的資格賽做準備。其中，卡琳娜·恩加倫達納（Carine Ngarlemdana）曾是2012年奧運會乍得代表隊的兩名選手之一。在先後缺席了2016年的里約奧運會和2021年的東京奧運會之後，柔道界希望她在2024年將能夠出現在巴黎的競賽場上。卡琳娜·恩加倫達納（Carine Ngarlemdana）本人目前正在為此加倍努力。

Image RFI - Tchad - JO
RFI Afrique / À un an des Jeux olympiques de Paris 2024, les athlètes tchadiens sont nombreux à se préparer pour les compétitions qualificatives. Ici, Carine Ngarlemdana, la plus célèbre des judokas tchadiennes. © Olivier Monodji/RFI

本台法廣（RFI）通訊員奧利維耶（Olivier Monodji）於2023年07月26日發自恩賈梅納（N'Djamena）的消息說，在乍得，不僅有卡琳娜·恩加倫達納（Carine Ngarlemdana），還有多名柔道選手正在為進軍巴黎賽場做準備。該國柔道界還希望出現新的驚喜，如同卡琳娜·恩加倫達納（Carine Ngarlemdana）贏得2012年倫敦奧運會入場卷時那樣。

-- 贏得巴黎2024奧運資格賽並不容易 -

在乍得首都恩賈梅納（N'Djamena）第7區的一所武館（Dojo）內，本台法廣（RFI）通訊員在現場看到，在一天的訓練結束後，30來名身穿和服的柔道選手汗流濕衣，但仍在比畫著。所有的人都只有一個想法，就是要在2024年奧運會的資格賽中勝出。作為乍得最有知名度的柔道選手，卡琳娜·恩加倫達納（Carine Ngarlemdana）本人也希望，能夠拿到女子70公斤級項目的入場券。她在採訪中表示，贏得資格賽並不容易，她幾乎是每天都在做訓練。想要獲獎，首先需要拿到入場券。

Image RFI - JO Paris
RFI Image / Site olympique 2024 : à Paris, le Grand Palais Éphémère deviendra l’Arena Champ de Mars. Elle accueillera le judo et la lutte. © Pierre René-Worms/RFI

在乍得國內的訓練條件並沒有更好。一名柔道教練在接受採訪時，抱怨該國的訓練現已比其它國家落後。不過，他仍表示，對乍得的選手們抱有信心。其它在乍得國內訓練的奧運競賽項目還跆拳道、射箭或摔跤。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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