尼日爾政變將軍自封國家領導人 疑似普里戈津錄音歡呼政變

發動政變的阿卜杜拉哈馬尼‧奇亞尼（Abdourahmane Tchiani）將軍周五（7月28日）宣布自己為尼日爾新領導人。一個與瓦格納相關的社媒電報頻道上貼出了據稱是普里戈津的錄音聲稱他介入並歡呼尼日爾政變。

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現年62歲的奇亞尼將軍自2011年以來一直負責總統衛隊，2018年被前總統穆罕默杜‧優素福（Mahamadou Issoufou）晉陞為將軍。他還曾與2015年針對前總統的政變企圖有關，但他在法庭上否認了這一點。

一份聲明說，總統衛隊隊長奇亞尼已被任命為“全國保衛家園委員會主席”。這位將軍在國家電視台上說，他的軍政府上台是因為尼日爾存在一些問題，包括不安全、經濟困境和腐敗等。尼日爾幅員遼闊，乾旱地區安全挑戰嚴峻，尼日爾政府一直被國際社會視為抵禦伊斯蘭激進主義的堡壘。

尼日爾當選總統穆罕默德‧巴祖姆（Mohamed Bazoum）總統據信健康狀況良好，但仍被自己的衛兵囚禁。這一政變打破了尼日爾自1960年獨立以來首次和平民主過渡。

此次政變遭到了包括非洲聯盟、西非地區集團（Ecowas）、歐盟和聯合國在內的國際社會的強烈譴責。

法國呼籲恢復尼日爾總統的職務。法國總統馬克龍周五早些時候稱：“這次政變完全不合法，對尼日爾人、尼日爾和整個地區都非常危險。”

馬克龍說，他已與被關押在尼日爾王宮的巴祖姆交談過了，並呼籲恢復巴祖姆的職務。

近年來，法國和聯合國部隊被迫撤出鄰國馬里，但在尼日爾仍有1,500名法國士兵。巴祖姆的倒台可能會使這些士兵的部署前景堪憂。

馬克龍在訪問巴布亞新幾內亞期間發表講話說，當務之急是恢復尼日爾的憲法秩序，並誓言支持西非經共體等地區組織進行調解或制裁政變者。

另據路透社的報道，一個與瓦格納相關的社媒電報頻道上貼出據稱是普里戈津的錄音聲稱他們介入了尼日爾的政變，還歡呼這一政變是早該將尼日爾從西方殖民者手中解放出來的重要時刻。他還為他的僱傭軍做推銷，說願意為尼日爾恢復秩序提供服務。