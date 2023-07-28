普京：構建沒有“新殖民主義”的“國際秩序”

俄非峰會

非洲 – 俄羅斯總統普京28日在聖彼得堡舉行的俄羅斯-非洲峰會最後一天表示，莫斯科和非洲致力於促進“多極世界秩序”並反對“新殖民主義”。普京在閉幕詞中宣布：“與會國家都重申了對建立公正和民主的多極世界秩序的承諾（……）”，他指的是“反對新殖民主義的共同決心”和“非法的”制裁。

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“俄羅斯—非洲”第二屆峰會和經濟論壇於2023年7月27-28日在聖彼得堡舉行。峰會是俄非關係中規模最大的重要活動，舉行的目的是為了發展高質量的應對21世紀挑戰的互利夥伴關係，並加強俄羅斯與非洲國家各個層面的全面與平等合作。

峰會的參加者

54個國家中已有49個確定參加“俄羅斯—非洲”峰會，而且其中超過一半，也就是27個國家的元首和二號人物將參會。 。會議結束時通過了一項聯合宣言，規定加強在糧食供應、能源和發展援助領域的合作。

克里姆林宮網站表示，此次峰會呼籲“建立更加公正、平衡和可持續的多極世界秩序，堅決反對在非洲大陸任何形式的國際對抗”。俄方還表示，莫斯科將幫助非洲國家“獲得西方殖民政策造成的經濟和人道主義損害的賠償”，包括“歸還被掠奪的文化財產”。

普京指出，他稍後仍需與“感興趣的非洲國家”討論烏克蘭局勢。他說：“非洲國家代表表現出了政治意願、獨立性以及與我國發展合作的真正興趣。”

據普京介紹，俄羅斯-非洲峰會現在將每三年舉行一次，並將針對“安全問題”建立“夥伴關係和對話機制”，包括反恐、糧食安全和改變氣候。他補充說，“還有人討論在俄羅斯和非洲之間的商業交易的金融結算中系統地轉向本國貨幣，包括盧布”。

由於莫斯科放棄烏克蘭農產品出口協議引發擔憂，普京周四已向六個非洲國家承諾在未來幾個月內免費運送穀物。俄羅斯多年來一直與非洲建立和解關係，包括通過瓦格納準軍事組織的服務，將自己描繪成反對“帝國主義”和西方“新殖民主義”的堡壘。

2019年10月，“俄羅斯—非洲”首屆峰會和經濟論壇在索契舉行。非洲54個國家官方代表參會，其中45位是國家元首和政府首腦。此外，俄羅斯、非洲、國際商界和國家機構及非洲大陸跨國集團的代表們也參加了索契活動。期間，簽署了92份協議、合同和相互諒解備忘錄。有關這些文件的信息並非商業秘密，總額超過1萬億盧布。