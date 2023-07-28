馬克龍嚴厲譴責尼日爾正在進行的“軍事政變”

軍事政變

非洲 – 法新社消息，法國外交部28日表示，尼日爾政變士兵非法軟禁了“民主選舉”的總統穆罕默德·巴祖姆(Mohamed Bazoum )。法國不承認在尼日爾的試圖政變是最終的政變。外交部科隆納(Catherine Colonna)談到“如果那些試圖政變的負責的人願意聽到國際社會對他們此舉的反應，或許還可走出困境”。

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周五，正在巴布亞新幾內亞訪問的馬克龍嚴厲譴責尼日爾正在進行的“軍事政變”，並呼籲“釋放”總統巴祖姆。 馬克龍還說道：“這場政變對於尼日爾人、尼日爾以及整個地區來說是完全非法的，而且非常危險。

法國認為，尼日爾總統巴祖姆仍是該國唯一的領導人。

在尼日爾首都尼亞美，軍隊周四向叛變士兵表示支持，他們指責在尼日爾駐有 1,500 名士兵的法國違反邊境封鎖規定，將一架軍用飛機降落在尼亞美國際機場。他們呼籲“一勞永逸地嚴格遵守軍政府採取的規定”。

西非國家經濟共同體（西非經共體）“要求立即釋放巴祖姆總統，稱巴祖姆仍然是西非國家經濟共同體承認的尼日爾合法總統”。 法國外交負責人表示，“西非經共體做出了最清晰的解釋”。

繼馬里和布基納法索之後，迄今為止與西方國家結盟的尼日爾成為薩赫勒地區自 2020 年以來第三個遭受與伊斯蘭國和基地組織有關組織襲擊的國家發生政變的國家。