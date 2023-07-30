尼日爾：法國警告在其國民受到攻擊時將做出“立即和毫不妥協”的反應

尼日爾/法國/非洲

在支持推翻尼日爾民選總統穆罕默德·巴祖姆（Mohamed Bazoum）的軍事政變分子的集會上，數千人周日在該國首都尼亞美的法國大使館外示威。示威者高唱反法歌曲，亦有人揮舞俄羅斯國旗。法國總統府周日警告說，法方將“立即、果斷地”對任何針對其在尼日爾的國民與利益的襲擊進行報復。

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據法新社報導，法國總統府就尼日爾局勢警告說，“任何攻擊法國國民、軍隊、外交官和館舍的人都會看到法國作出立即和毫不妥協的反應”。馬克龍總統“不會容忍任何針對法國及其利益的攻擊”。據法國外交部介紹，目前有500至600名法國公民在尼日爾。如果發生暴力事件，巴黎可能會在目前部署在當地的法國士兵的幫助下決定撤離他們。

周日，數千名支持政變的示威者聚集在法國駐尼亞美大使館前，隨後被催淚瓦斯罐驅散。一些人想進入使館大樓，另一些人撕下“法國駐尼日爾大使館”的牌匾，然後將其踐踏在地，並用俄羅斯和尼日爾國旗取代。

示威者之一哈薩內（Hassane）喊道：“我們要法國滾蛋”。“法國60年來一直對非洲人指手畫腳。這種情況必須停止。尼日爾必須恢復主權。多虧了蒂亞尼將軍（政變軍人領袖），這將很快成為現實！”

“我們要俄羅斯。我們希望有夥伴陪伴我們獨立。我們希望以馬里和布基納法索的表兄弟為榜樣，”身披俄羅斯國旗的示威者阿卜杜拉耶（Abdoulaye）說。

法國外交部周日通過聲明表示，“法國譴責一切針對外交館舍的暴力行為，外交館舍的安全是東道國的責任。根據《維也納公約》，尼日爾部隊有義務確保我國外交和領事館舍的安全。我們敦促他們履行國際法規定的這一義務。”

法國周五宣布立即取消對尼日爾的所有發展援助和預算支持，並呼籲該國立即恢復憲法秩序，由尼日爾人民選舉產生的穆罕默德·巴祖姆總統領導。

法國是尼日爾在打擊伊斯蘭恐怖分子和經濟發展方面的盟友，在該國駐有1500名士兵。一些示威者前往美國大使館，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）向被推翻的總統穆罕默德·巴祖姆保證，華盛頓將“堅定不移地支持他”。

在周五晚間發表的一份媒體聲明中，聯合國安理會成員呼籲立即無條件釋放民選總統穆罕默德·巴祖姆，並強調需要保護他和家人以及政府成員。在聲明中，安理會成員強烈譴責7月26日違憲變更尼日爾共和國合法政府的行為。本周早些時候，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）也多次呼籲釋放巴祖姆總統。

周三晚間，總統警衛隊人員將巴祖姆拘留在首都尼亞美的辦公室內，隨後一群尼日爾軍官在電視上宣布發動政變。據新聞報道，這次政變企圖並沒有得到整個尼日爾軍隊的支持，但軍隊首腦已宣布支持此舉。

安理會成員在聲明中對西非多次發生違憲更迭政府、恐怖活動的增加以及嚴峻的社會經濟形勢的負面影響表示關切。他們還強調對尼日爾的事態發展感到遺憾，因其破壞了鞏固該國治理與和平機構的努力。