尼日爾政變：軍政府指責巴黎想要“軍事干預”

軍事政變

非洲 – 尼日爾的軍事政變遭到鄰國和國際夥伴的廣泛譴責，他們拒絕承認新領導人，並要求恢復巴祖姆的權力。 多個西方國家在尼日爾有駐軍，法國目前在尼日爾駐有大約1500名軍人，美國在尼日爾有兩個無人機基地，駐有約1100名士兵。

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政變軍人指責法國想對他們實施軍事干預威脅。31日的一份公告寫道，“按照其行為方針，法國在某些尼日爾人的共謀下，尋求對尼日爾進行軍事干預，在尼日爾國民警衛隊參謀部舉行了一次會議，以獲得必要的政治和支持。軍事授權”以恢復穆罕默德·巴祖姆的總統地位。

在另一份新聞稿中，政變者指責“西方總理府”一個“安全部門”周日在尼亞美向支持軍政府的示威者發射催淚瓦斯，“造成六人受傷，由政府救治”，但沒有具體說明是哪個國家”。

7月30日，法國總統府就尼日爾局勢警告說，“任何攻擊法國國民、軍隊、外交官和館舍的人都會看到法國作出立即和毫不妥協的反應”。馬克龍總統“不會容忍任何針對法國及其利益的攻擊”。據法國外交部介紹，目前有500至600名法國公民在尼日爾。

法國外交部和國防部在31日的聯合聲明中說，“法國僑民和外交人員以及外國居民的安全是國際法規定的義務”。

法方否認使用任何“強硬手段”，以回應某些尼日爾官員向媒體透露的法國向示威者發射真槍實彈的說法。7月31日，在離首都850公里遠的Zinder城鎮爆發了支持政變着的示威。

西非國家周日向尼日爾軍政府發出為期一周的最後通牒，要求“全面恢復憲法秩序”，並表示，如果不這樣做，他們將不排除“使用武力”。西非國家經濟共同體（西非經共體）也決定“暫停其成員國與尼日爾之間的所有商業和金融交易”，並凍結參與政變的軍事官員的資產。

法國歡迎西非經共體在阿布賈舉行的“國家元首做出的決定”，乍得領導人穆罕默德·伊德里斯·代比·伊特諾（Mahamat Idriss Deby Itno）也出席了這次會議，乍得不是西方組織成員國。

隨後，他前往尼亞美，與自 7 月 26 日起被拘留在總統官邸的穆罕默德·巴祖姆 (Mohamed Bazoum) 以及軍政府領導人阿卜杜拉哈曼·蒂亞尼 (Abdourahamane Tiani) 將軍進行了交談。 這位乍得領導人發布了他分別和兩人會面的照片，這是巴祖姆被隔離以來出現的第一張照片。

歐盟外交事務負責人博雷利表示，歐盟周一警告稱，將追究政變人士“針對平民、外交人員或設施的任何襲擊”的責任。 歐盟將“迅速而堅決地支持”西非經共體的決定。 德國和西班牙宣布暫停對尼日爾的援助。

尼亞美的親軍政府示威者揮舞着俄羅斯國旗，俄羅斯呼籲“儘快恢復該國的合法性”和“克制”。

尼日爾民主與社會主義黨（PNDS，執政）在發給法新社的新聞稿中譴責了對四位部長（內政部、石油部、礦業部和運輸部）的“濫用逮捕”行為，其中包括一名前部長和該黨的領導人。 接近總統府的消息人士還宣布逮捕高等教育部長。

儘管尼日爾擁有鈾資源，但它是世界上最貧窮的國家之一。 由於受到與伊斯蘭國和基地組織有聯繫的組織的襲擊，該國成為繼馬里和布基納法索之後該地區自 2020 年以來第三個發生政變的國家。