鈾礦

歐盟：尼日爾軍事政變不會引發鈾供應風險

非洲 – 西非國家尼日爾7月26日爆發軍事政變。歐洲聯盟發言人2日表示，主要鈾生產國尼日的政變不會對歐盟的核燃料供應造成問題。

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L'entrée de la mine d'uranium d'Arlit, gérée par le géant français Areva (désormais Orano), au Niger, ici le 26 septembre 2010.
L'entrée de la mine d'uranium d'Arlit, gérée par le géant français Areva (désormais Orano), au Niger, ici le 26 septembre 2010. © Issouf Sanogo / AFP
作者： 法廣
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法新社報導，歐盟執委會（European Commission）發言人雅恩茲（Adalbert Jahnz）表示，尼日的政變“對歐盟而言，不會構成供應風險”。

他說：“歐盟公用事業公司擁有足夠的天然鈾庫存，可降低任何短期供應風險，而從中長期來看，全球市場上也有足夠存量可滿足歐盟的需求。”

尼日爾是全球第7大鈾生產國，鈾對核能發電極為關鍵。數十年來，法國歐安諾（Orano）公司一直壟斷這個西非國家的鈾開採。

歐洲核能機構“原子聯營組織”（Euratom）曾表示，尼日爾在2022年成為歐盟第二大天然鈾供應國，佔總供應量的25%，僅次於哈薩克斯坦。

哈薩克斯坦、尼日爾和加拿大3國共占歐盟總供應量的74%。

由於政變後尼日爾爆發反法示威，法國駐尼日爾大使館8月2日開始撤離當地法國人員的作業。

據報導，法國和意大利2日從尼日爾專機接走本國和其他歐洲國家公民。德國也建議其僑民離開尼日爾

法國大使館2日向當地法國公民發布訊息說：“面對首都尼亞美（Niamey）安全情勢惡化，趁當下尼亞美相對還算平靜時，已開始從當地空運撤離等事宜”。

在羅馬，意大利當局也宣布正為欲離開尼日爾的意大利公民安排“特別航班”，並稱這“不是撤離”。據報尼日爾有近500名意大利公民，其中約有90人在尼亞美。

 

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