歐盟：尼日爾軍事政變不會引發鈾供應風險

鈾礦

非洲 – 西非國家尼日爾7月26日爆發軍事政變。歐洲聯盟發言人2日表示，主要鈾生產國尼日的政變不會對歐盟的核燃料供應造成問題。

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法新社報導，歐盟執委會（European Commission）發言人雅恩茲（Adalbert Jahnz）表示，尼日的政變“對歐盟而言，不會構成供應風險”。

他說：“歐盟公用事業公司擁有足夠的天然鈾庫存，可降低任何短期供應風險，而從中長期來看，全球市場上也有足夠存量可滿足歐盟的需求。”

尼日爾是全球第7大鈾生產國，鈾對核能發電極為關鍵。數十年來，法國歐安諾（Orano）公司一直壟斷這個西非國家的鈾開採。

歐洲核能機構“原子聯營組織”（Euratom）曾表示，尼日爾在2022年成為歐盟第二大天然鈾供應國，佔總供應量的25%，僅次於哈薩克斯坦。

哈薩克斯坦、尼日爾和加拿大3國共占歐盟總供應量的74%。

由於政變後尼日爾爆發反法示威，法國駐尼日爾大使館8月2日開始撤離當地法國人員的作業。

據報導，法國和意大利2日從尼日爾專機接走本國和其他歐洲國家公民。德國也建議其僑民離開尼日爾

法國大使館2日向當地法國公民發布訊息說：“面對首都尼亞美（Niamey）安全情勢惡化，趁當下尼亞美相對還算平靜時，已開始從當地空運撤離等事宜”。

在羅馬，意大利當局也宣布正為欲離開尼日爾的意大利公民安排“特別航班”，並稱這“不是撤離”。據報尼日爾有近500名意大利公民，其中約有90人在尼亞美。