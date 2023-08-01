美國：未決定立即從尼日爾撤僑

政治

非洲 – 尼日爾局勢繼續惡化。8月2日，法國、意大利宣布撤僑。法國外交部在一份聲明中說，法國駐尼使館日前遇襲，尼領空關閉導致正常離境面臨困難，這些因素迫使法國政府做出了撤僑決定。

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法新社華盛頓消息，美方2日表示，在穆罕默德·巴祖姆總統被推翻後，美國尚未像法國那樣做出任何從尼日爾撤僑的決定。

美國國家安全委員會發言人約翰·柯比(John Kirby)2日表示，美國政府“顯然意識到法國和其他歐洲國家撤離其國民的做法。與此同時，我們沒有跡象表明尼日爾的美國公民或美方的設施受到直接威脅”。

柯比還表示， “因此，我們暫時沒有改變我們留在尼日爾的立場，”。大約 1,100 名美國士兵在尼日爾，參加薩赫勒地區的反恐行動。

柯比表示，華盛頓還認為，通過外交手段解決尼日爾危機仍然存在“一線希望”，同時“幾乎每時每刻都在監控局勢”。他繼續表示， “我們繼續敦促仍在尼日爾的美國公民將安全作為首要任務”。

他澄清說，美軍沒有參與歐洲國民的撤離。約翰·柯比說：“尚未決定協助其他國家正在進行的撤離工作，”並且“尚未決定在尼日爾或其周邊地區預先部署更多部隊”。

美國國家安全委員會發言人約翰·柯比最後告訴記者： “需調整時我們會及時調整。但目前沒有這個必要”。