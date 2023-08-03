中非共和國新設副總統職位

RFI非洲 / 全民公投

非洲 – 中非共和國於2023年07月30日星期天組織了憲法公投。本台法廣（RFI）特派記者自該國首都發回的報道說，中非共和國的選舉當局還有足夠的時間，在下周一之前對外宣布本次公投的投票率和臨時數據。依照程序，在經過憲法法院的環節之後，中非共和國現任總統福斯坦·阿爾尚熱·圖瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）應該會在本月底之前予以頒布。之後，將開始進入新憲法條文和新機構成立的部署和實施階段，其中包括未來的共和國副總統一職。

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-- 中非共和國未來副總統的職能將取決於總統 -

據本台法廣（RFI）法文網2023年08月03日星期四的報道，中非共和國上周日舉行的憲法公投，投票率和投票結果都仍在編纂之中。依照新憲法設立的新職位，中非共和國未來的副總統人選需要具備怎樣的素質呢？

RFI Image / Référendum constitutionnel en Centrafrique : les bureaux de vote ont ouvert avec un peu de retard à Bangui, ce dimanche 30 juillet 2023. (illustration) © RFI/François Mazet

在中非共和國首都班吉（Bangui），中文也有譯作班基，本台法廣（RFI）特派記者法朗索瓦（François Mazet）報道說，依照新憲法，中非共和國副總統的任命和任期都是由國家元首決定。副總統在總統職務出現空擋時，可臨時代理國家元首的職能，並負責在三個月內組織新的選舉。

-- 中非共和國未來副總統需要對總統忠心耿耿 -

作為權力強化後的福斯坦·阿爾尚熱·圖瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）總統的副手，中非共和國未來的副總統需要具備哪些優秀素質呢？就此，接受詢問的政壇人士表示，重要的標準是要擁有管理國家運作的經驗，維護權力和利益的微妙平衡。其中大部分的人還提到，忠誠是必須要具備的條件，並與總統的看法完全一致。

Simplice Mathieu Sarandji a été élue président de l'Assemblée nationale, à Bangui, le 5 mai 2021. © RFI/Carol Valade

圖瓦德拉總統的親信之一、中非共和國國民議會的副議長恩加馬納（Evariste Ngamana）則補充說，還需具備優秀的品德。多位觀察家認為，中非共和國的國民議會議長辛普利斯·馬蒂厄·薩蘭吉（Simplice Mathieu Sarandji）是未來副總統的熱門人選之一。不過，那些自2016年以來，擔任部長級職務的高官們並沒有完全出局。

-- 中非共和國未來副總統的人選目前仍是懸念 -

本台法廣（RFI）特派記者在這篇報道的最後一段中指出，中非共和國總統的一名親信表示，就未來的副總統，不排除展現開放的形象，以穩固總統多數派，比如，一位出自穆斯林社區的名人。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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