巴佐姆以人質身份呼籲美國政府和整個國際社會協助尼日爾恢復憲政秩序

政變

尼日爾 – 尼日爾民選總統巴佐姆以人質身份呼籲美國政府和整個國際社會協助尼日爾恢復憲政秩序。他向華盛頓郵報投稿表示，要是尼日爾軍事政變成功將他推翻，這會對尼日爾、對區域和對整個世界造成毀滅性的後果。

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法新社報道，這是巴佐姆 7月26日被總統衛隊拘押以來首次發表長篇聲明，目前尼日爾政府已被軍方把持。

巴佐姆寫道：「這場政變必須結束，軍政府必須釋放被他們非法逮捕的所有人。」

「我以人質身分寫下這篇聲明…尼日爾正受到軍政府攻擊…而我只是數以百計被任意非法監禁的公民之一。」

經民選於2021年上台的巴佐姆指出，在這個日漸受到極端主義衝擊並由軍政府統治的地區，尼日爾一直是希望的堡壘。

他警告，尼日爾鄰國犧牲人民的權利和尊嚴，邀請瓦格納集團等涉及犯罪的俄羅斯僱傭軍進入這個區域。

他還說：「整個沙赫爾地區可能會透過瓦格納集團落入俄羅斯的影響範圍，瓦格納集團殘酷的恐怖主義已在烏克蘭展現得淋漓盡致。」

他還說，像博科聖地這樣的恐怖主義組織，肯定會利用尼日爾不穩定的局勢，以尼日爾作為攻擊鄰國的集結地，並破壞世界各地的和平、安全與自由。

他寫道：「在非洲陷入動亂的沙赫爾地區，當獨裁浪潮已席捲我們部分鄰國的時候，尼日爾是尊重人權的最後堡壘。」