尼日爾並非不可缺的鈾供應源

RFI原材 / 核材料

西非 – 西非內陸國尼日爾於一個星期前（2023年07月26日）發生的軍事政變是國際輿論近期的關注焦點之一。法國已於08月01日周二起，開始自尼亞美（Niamey）撤僑。尼日爾在2021年就已不再是歐盟的第一大鈾供應源。其鈾產量在過去十年間里的降幅超過50%。尼亞美當局如今是以石油和黃金來彌補鈾礦產量的下降。

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RFI Image Archive / Niger : des Français et d'autres ressortissants à l'aéroport international à Niamey, attendent d'être rapatriés en France à bord d'un avion militaire français, le 2 août 2023. © AP/Sam Mednick / RFI Image Archive

尼日爾的部分法國公民是威立雅集團（Véolia）、萬喜集團（Vinci）、歐安諾集團（Orano）等法資跨國企業尼日爾分公司的僱員。其中，歐安諾集團（Orano）是一家核燃料領域的大企業，原名為阿海琺（Areva）。

-- 尼日爾在兩年前就已不再是歐盟的第一大鈾供應源 -

本台法廣（RFI）法文網於2023年08月01日星期二在[看點]欄目（Eclairage）刊出記者Nathanaël Vittrant的一篇署名網文。在尼日爾發生政變後，在該國西北部擁有多座鈾礦的歐安諾集團（Orano）沒有預計要暫停其經營活動。如果說尼日爾依然是歐盟的主要供應方之一，但對法國和歐洲而言，其已不再是必不可缺的一方。尼日爾在2021年就已失去了歐盟第一大鈾供應方的地位。

RFI Carte / Niger : Arlit. RFI/Latifa Mouaoued

歐洲原子能組織（Euratom -Communauté européenne de l'énergie atomique）的數據顯示，尼日爾目前仍占歐洲核燃料進口量的四分之一。由法國的歐安諾集團（Orano）與尼日爾政府合作，在當地開採鈾礦。不過，三個礦區中只有一個仍在運營。第一礦區在歷時40年的經營後，其資源現已枯竭，並於2021年3月被放棄。另一個位於距離阿爾及利亞邊境200公里的阿爾利特（Arlit），也是進入開採的末期。法國發展研究院(IRD-Institut de Recherche pour le Développement)的名譽研究主任認為，這一礦區每年的開採量不到2000噸。鑒於已經長期開發，當地的鈾含量低，開採成本高。

-- 尼日爾仍然擁有被認為屬於世界上最大的鈾礦之一 -

2011年日本福島（Fukushima）核事故後，鈾的市場行情崩潰。所以，歐安諾集團（Orano）沒有開發其位於伊穆拉倫（Imouraren）的尼日爾第三塊礦區。不過，這裡被認為是全球最大的鈾礦之一。出於同樣的原因，在尼日爾的一家加拿大礦企，在獲得開採權8年之後，至今沒有開工。雖然，這家企業於07月31日發表聲明說，繼續維持在當地的經營活動。中國在2007年也曾獲得過一個鈾礦的開採權，但同樣是由於市場行情低迷，而在8年後凍結了這個項目。

Carte de la mine d'Imouraren, au Niger. (Carte : Thomas Bourdeau/Geo-Atlas)

過去兩年裡的情況賦予了鈾礦生產者新的色彩。但尼日爾是個內陸國。礦區位於沙漠地帶。世界核協會（ANM-Association Nucléaire Mondiale）認為，2022年尼日爾的核產量為2000噸，不到10年前4500噸的一半。其在全球鈾總產量里的比重，從7.6%降至4%。

-- 尼日爾如今是以石油和黃金來彌補鈾礦產量的下降 -

尼日爾2021年的石油開採價值已經與鈾礦的產值相當。中國目前獨自在尼日爾開採石油。預計在一條長度近2000公里、通往貝寧港的輸油管線啟用後，尼日爾的石油產量還會增加。

Une partie de la mine d'uranium de Somaïr, propriété d’Orano, ex-Areva, dans le nord du Niger près d’Arlit, en janvier 2013. AP - Maurice Ascani

尼日爾的黃金仍然主要是依賴手工開採。由於金價飆升，黃金已是該國的第一大收入來源。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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