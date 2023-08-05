尼日爾政變:貝寧關閉邊境

RFI非洲 / 軍事政變

西非 – 在非洲，尼日爾名列最貧困的國家之一。社會經濟十分依賴農業，所以，也會受到不利於收成的氣候危害的影響。尼亞美的財政預算在很大程度上還有賴於國際援助。尼日爾作為一個內陸國，其進出口在很大程度上是依靠貝寧的科托努港（Cotonou）。而波多諾伏（Porto-Novo）當局在上周日就已開始關閉貝寧與尼日爾之間的邊境。針對尼日爾發生的軍事政變，制裁措施可能會涉及鈾和石油。

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RFI Carte / Afrique : au Bénin. Ici, les localisation de Porto-Novo, la capitale et Monsey, au nord du pays près de la frontière nigérienne (illustration). © RFI Carte

據本台法廣（RFI）法文網報道，與尼日爾接壤的西非經濟共同體（CEDEAO）成員國已開始執行這一區域國際組織的制裁措施。比如，貝寧關閉其與尼日爾之間的邊境。而尼亞美的進口物資都是通過貝寧的科托努港（Cotonou）。

-- 從貝寧科托努港到尼日爾首都路途總長上千公里 -

本台法廣（RFI）通訊員讓-呂克（Jean-Luc Aplogan）08月01日星期二在其發自科托努（Cotonou）的消息中就已告知，在西非經濟共同體（CEDEAO）上周日召開的首腦峰會閉幕後，貝寧隨即就關閉了和尼日爾接壤的主要邊境地段。在科托努港，與尼日爾有關的所有活動都已暫停。朝尼亞美方向發出的大貨車也已停運。

RFI Image / Bénin : L'entrée du port de Cotonou, poumon de l'économie béninoise. Avril 2021. (illustration) © RFI/Aurore Lartigue

貝寧的港口是尼日爾進口物資的重要中轉站。船隻入港卸貨後，走的是陸路。尼日爾進口的貨物有：二手車、食品、藥品、汽油和其它物資。這條路是該區域最繁忙的走廊之一。有數據認為，每天有一千輛車過境。

-- 尼日爾當局坦誠貝寧的科托努港對其十分的重要 -

目前身處困境的尼日爾總統巴祖姆（Président Bazoum）在今年3月對貝寧展開正式訪問時曾表示，這條走廊是尼日爾的生命線，科托努港也是尼日爾港。

MCC’s investments in the Port of Cotonou are creating trade opportunities in Benin www.mcc.gov

尼日爾是非洲最貧困的國家之一。該國的財政預算在很大程度上仍有賴於國際援助。僅去年，世界銀行（BM）就投入了15億美元。國際貨幣基金組織（FMI）、歐盟（UE）、法國開發署（AFD）每年分別為尼日爾的預算分擔數千萬美元。軍事政變將危及此類援助的延續。

-- 貝寧已開始執行西非經濟共同體決定的制裁措施 -

世界銀行（BM）已於本周三發表了一份聲明，嚴詞譴責所有武力奪權的企圖，敦促各方維護和平、穩定與安全。制裁將可能觸及尼日爾的鈾和石油等經濟層面。

RFI Image Archive / Gaya, à la frontière du Bénin et du Niger. (illustration) © wikimedia common - L.herblot / RFI Image Archive

尼日爾原本打算在今年年底開通一條輸油管線，自其東部產油區直達貝寧的港口。不過，貝寧作為西非經濟共同體（CEDEAO）的一個成員國，決定暫停尼日爾的出口。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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