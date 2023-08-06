尼日爾政變:國際社會暫停援助

RFI非洲 / 軍事政變

非洲 – 鑒於尼日爾的局勢，多個國際夥伴方現已暫停援助。歐盟、法國、德國、英國、西班牙和世界銀行都已經這麼做了。美國也做出這方面的決定，但目前只涉及部分援助，不包括食品和人道援助。荷蘭中斷支付尼日爾用於健康和加強監獄體系的1500萬歐元。尼日爾70%的電力由尼日利亞供應，而阿布賈當局現已決定斷電。

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RFI Image Archive / Afrique : Les États-Unis suivent attentivement ce qu’il se passe au Niger parce qu’ils y ont beaucoup investi. Ici, Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, à gauche, et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, à droite, rencontrent le président djiboutien Ismail Omar Guelleh, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le président nigérien Mohamed Bazoum lors du sommet américain des dirigeants africains 2022, le mardi 13 décembre 2022 à Washington. (illustration) AP - Evelyn Hockstein / RFI Image Archive

據本台法廣（RFI）通訊員紀堯姆（Guillaume Naudin）2023年08月05日周六發自華盛頓的消息，在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發出的警告一周後，終於做出了決定：暫停部分援助，但不包含食品和人道協助。

-- 美國為尼日爾國際援助的重要來源之一 -

在2022年，美國為尼日爾支付的援助金額超過2億美元。在即將於9月底截止的2023年美國財政年度，現已支付了1億3千萬美元。潛在的缺口很大。自2012年以來，美國的不同行政機構提供了超過5億美元，給尼亞美當局用於裝備和培訓尼日爾軍人。有近1100美軍駐紮該國，主要是在阿加德茲（Agadez）空軍基地。這一基地的建造花費超過1億美元。這也是除吉布提（Djibouti）之外，美國在非洲大陸的另一個軍事基地。聲明指出，安全行動仍在繼續。

RFI Image Archive / Niger : In this file photo taken Monday, April 16, 2018, a U.S. and Niger flag are raised side by side at the base camp for air forces and other personnel supporting the construction of Niger Air Base 201 in Agadez, Niger. AP - Carley Petesch / RFI Image Archive

美國法律規定，在一個民選權力遭遇政變時，這一切都應該停止。這部分解釋了美國政府在對尼日爾局勢的定性及完全停止合作上的猶豫。

-- 國際社會譴責和呼籲恢復憲法秩序無果 -

儘管，西非國家經濟共同體（CEDEAO）威脅軍事干預。國際社會譴責和頻繁呼籲恢復憲法秩序，但至今沒有取得成果。而西非國家經濟共同體（CEDEAO）最後通牒的截止日期是2023年08月06日星期天。

RFI Image Archive / Niger : les Pays-Bas interrompaient le versement de 15 millions d’euros destinés à des projets de santé et de renforcement du système pénitentiaire nigérien. Ici, devant le siège du projet SESAC, dans le quartier Pays-Bas de la ville d'Agadez. (illutration) © Sayouba Traoré/RFI

在美國決定暫停部分援助的前幾個小時，荷蘭中斷支付尼日爾用於健康和加強監獄體系的1500萬歐元。最先宣布中斷援助的法國，去年為尼日爾提供了1億2千萬歐元的發展援助。德國、英國、西班牙隨後更進。歐盟甚至決定，停止與尼亞美在安全領域上的合作。2022年給尼日爾提供了15億歐元的世界銀行也暫停付款。

-- 西非國家經濟共同體的制裁力度最強勁 -

本台法廣（RFI）法文網的這一報道指出，西非國家經濟共同體（CEDEAO）的成員國毫不猶豫地實施了制裁：經濟封鎖、暫停與尼日爾的所有交易。為尼日爾提供70%電力的尼日利亞決定斷電。

（翻譯和編輯：法廣RFI電台 尼古拉）

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