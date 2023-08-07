南非外長：馬克龍未受邀參加約翰內斯堡金磚國家峰會

金磚峰會

非洲 – 巴西、俄羅斯、印度、中國和南非國家領導人將於2023年8月22-24日在約翰內斯堡召開的金磚國家峰會，南非目前是金磚國家的輪流主席國。據南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）8月7日表示，中國國家主席習近平將於本月下旬訪問南非，並將出席由南非擔任東道主的“金磚五國”（BRICS）峰會。但中國官方尚未就習近平訪問南非一事發布相關消息。

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南非今年舉辦的是金磚國家第15屆峰會，也是南非第三次舉辦金磚國家峰會。

今年3月，國際刑事法院就俄羅斯入侵烏克蘭相關戰爭罪行對普京下達逮捕令，而南非作為國際刑事法院的締約國有對普京的逮捕義務，雖然南非的反對黨曾表示普京落腳南非應該被逮捕，南非政府卻沒有就逮捕問題明確表態。6月初，南非政府透露稱俄羅斯外長拉夫羅夫代替普京出席現場峰會，而普京自己則將以視頻方式出席峰會。

南非外長潘多爾（Naledi Pandor）7日在一次記者招待會上表示，此次峰會的主題是“金磚國家在非洲：在第四次工業革命中共謀包容增長和共同繁榮”。她表示，“這一主題反映了我們對非洲與金磚國傢夥伴關係能夠帶來長期利益的信念。”

提及法國總統馬克龍是否受邀，南非外長潘多爾回答說：我們並沒有就此發出任何邀請。南非外長再次重申，中國、印度和巴西三國領導人都證實他們會與會。

拉馬福薩今年7月曾對媒體表示，金磚國家第15屆峰會將討論接納新成員的問題。他透露，已有多個國家申請加入金磚國家合作機制，而這將成為本屆峰會的主要議題之一。

“金磚五國”國土面積佔世界領土總面積的26%，人口佔世界總人口的42%。根據國際貨幣基金組織的統計，2006年至2008年，四國經濟平價增產率為10.7%。法新社記者表示，在原材料競爭和烏克蘭戰爭加劇的分裂背景下，中國和俄羅斯都在尋求鞏固各自在非洲的影響力。