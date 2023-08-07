中非共和國憲法公投結果已定？

綜合本台法廣（RFI）法文網之前的報道，中非共和國在上個月底2023年07月30日星期天舉行的憲法公投，按道理應該在08月07日星期一之前對外公布與這一投票相關的數據。哪中非共和國憲法公投的最終結果是否仍然會有變數？

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RFI Image / Référendum constitutionnel en Centrafrique: partisans du «oui» et du boycott s'opposent en attendant les résultats finaux. Ici, l’ancien Premier ministre Martin Ziguélé (à droite) s’exprimant lors d’une conférence de presse du Bloc républicain pour la défense de la constitution (BRDC), le 3 août 2023 à Bangui. (illustration)
RFI Image / Référendum constitutionnel en Centrafrique: partisans du «oui» et du boycott s'opposent en attendant les résultats finaux. Ici, l’ancien Premier ministre Martin Ziguélé (à droite) s’exprimant lors d’une conférence de presse du Bloc républicain pour la défense de la constitution (BRDC), le 3 août 2023 à Bangui. (illustration) © François Mazet/RFI
作者： 尼古拉
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-- 支持新憲法的一方宣稱已勝出 -

來自該國首都班吉（Bangui），中文也有譯作班基的消息說，本次公投活動的全國主任、支持新憲法的中非共和國國民議會副議長恩加馬納（Evariste Ngamana）透露，投票率超過70%，支持率超過90%。

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RFI Image Archive / RCA ：le G-16, une nouvelle coalition reconnait la légitimité du président Faustin-Archange Touadera. C'est pour cela qu'il lui demande de ne pas se lancer dans le projet du troisième mandat. Ici, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, le 17 septembre 2021 à Bangui. (illustration) © Carol Valade / RFI

按照以上數據，中非共和國現任總統福斯坦·阿爾尚熱·圖瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）尋求繼續執政的道路已經打開，甚至可能享有終身任期。

-- 反對新憲法的陣營說抵製成功 -

不過，中非共和國的民主派人士表示，該國民眾沒有支持這一憲法公投。反對派陣營說，民眾響應了抵制這一公投的呼聲，幾乎所有中非人都呆在家中，沒有去投票。反對派人士認為，66歲的中非共和國現任總統福斯坦·阿爾尚熱·圖瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）想要終身擔任國家元首。

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RFI Image / Centrafrique : l’opposition démocratique félicite la population qui n’a pas voté en faveur de cette nouvelle constitution. Ici, le député d'opposition centrafricain défilant dans les rues de Bangui. (illustration) © François Mazet/RFI

到本文截稿時，中非共和國的憲法公投仍然沒有最終結果。

（翻譯和編輯：法廣RFI電台 尼古拉

~. Fin .~

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