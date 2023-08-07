中非共和國憲法公投結果已定？
綜合本台法廣（RFI）法文網之前的報道，中非共和國在上個月底2023年07月30日星期天舉行的憲法公投，按道理應該在08月07日星期一之前對外公布與這一投票相關的數據。哪中非共和國憲法公投的最終結果是否仍然會有變數？
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-- 支持新憲法的一方宣稱已勝出 -
來自該國首都班吉（Bangui），中文也有譯作班基的消息說，本次公投活動的全國主任、支持新憲法的中非共和國國民議會副議長恩加馬納（Evariste Ngamana）透露，投票率超過70%，支持率超過90%。
按照以上數據，中非共和國現任總統福斯坦·阿爾尚熱·圖瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）尋求繼續執政的道路已經打開，甚至可能享有終身任期。
-- 反對新憲法的陣營說抵製成功 -
不過，中非共和國的民主派人士表示，該國民眾沒有支持這一憲法公投。反對派陣營說，民眾響應了抵制這一公投的呼聲，幾乎所有中非人都呆在家中，沒有去投票。反對派人士認為，66歲的中非共和國現任總統福斯坦·阿爾尚熱·圖瓦德拉（Faustin Archange Touadéra）想要終身擔任國家元首。
到本文截稿時，中非共和國的憲法公投仍然沒有最終結果。
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