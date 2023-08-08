尼日爾政變領袖表態 拒絕西非經濟共同體代表團到訪

政治

非洲 – 根據法新社8日看到的正式信函，尼日爾政變領袖已通知西非經濟共同體（Cedeao），基於“安全”因素，他們無法接受該組織派遣代表團訪問尼亞美（Niamey）。尼日利亞和西非經濟共同體表示，外交途徑仍是解決尼日爾政變的最佳方式。

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尼日爾外交部在致西非經濟共同體駐尼亞美辦事處的信中表示：“西非經濟共同體（對尼日爾）實施制裁後，當前民眾憤怒和反抗的情況不允許（尼日爾）在平靜且安全的條件下歡迎該代表團。”

7月26日，叛軍推翻尼日爾民選總統巴祖姆（Mohamed Bazoum），西非經濟共同體隨後對尼日爾實施貿易和金融制裁。

西非經濟共同體於7月30日給予尼日爾軍政府1周時間，要求恢復民選政府，否則將面臨軍事干預。這項“最後通牒”已於本月6日到期。

在預定10日於尼日利亞首都阿布賈（Abuja）舉行的危機峰會之前，西非經濟共同體試圖在8日派出1個代表團，前往尼日爾首都尼亞美。

政變領袖在日期標註為7日的信中表示：“延後先前宣布的尼亞美訪問是必要之舉，針對代表團行程的某些面向進行修改也是必要之舉。”

信中指出，上述行程“包括與某些人士會面。鑒於尼日面臨入侵威脅，基於明顯的安全原因，這些會議無法舉行”。