軍事政變

美國擔憂巴祖姆的健康現狀

非洲 – 尼日爾軍政權周三指責“法國軍隊”違反了自周日起生效的關閉其領空規定，而巴黎方面對此予以否認。另外，尼日利亞一名調解員宣布他正在尼亞美與軍政權進行和解。美國方面對被推翻的前總統巴祖姆身體狀況表示十分擔憂。

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Le colonel-major du Conseil national nigérien pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Amadou Abdramane, est applaudi par des manifestants lors de son arrivée au stade Général Seyni Kountché de Niamey, le 6 août 2023.
Le colonel-major du Conseil national nigérien pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Amadou Abdramane, est applaudi par des manifestants lors de son arrivée au stade Général Seyni Kountché de Niamey, le 6 août 2023. © AFP
作者： 法廣
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被罷免的總理瓦哈穆杜·馬哈馬杜（Ouhoumoudou Mahamadou）透露說，巴祖姆、他的妻子和兒子被關押在一個沒有水電的地方。

靠政變臨時掌權的尼日爾軍政權指責法國違反了對尼日爾領空規定，並“解救恐怖分子”，他稱這是“破壞尼日爾穩定的計畫”。 法國當日否認了這些指控。

尼日爾保衛祖國委員會（CNSP）發表聲明稱，“法國軍隊”於周三“當地時間上午 6 點 01 分”從乍得恩賈梅納起飛“一架軍用飛機” ，並補充道：“當地時間早上 6 點 39 分至上午 11 點 15 分，這架飛機故意切斷了與尼日爾領空管制的所有聯繫”。

在同一份新聞稿中，尼日爾保衛祖國委員會指責巴黎“單方面釋放恐怖囚犯”，“恐怖分子”一詞指的是武裝聖戰分子。 尼日爾保衛祖國委員會補充說，這些聖戰分子獲釋後參加了一次“謀策會議”，計畫對尼日爾西部的尼日爾、布基納法索和馬里之間的“三個邊境地區的軍事陣地”發動襲擊。

他沒有與這次“釋放”聖戰分子囚犯直接聯繫起來，但在同一份新聞稿中宣布，周三上午，“國民警衛隊的陣地”在三個邊境地區“是一個“評估尚未確定”的攻擊。

尼日爾保衛祖國委員會表示，“我們正在目睹一個真正的破壞我們國家穩定的計畫”，其目的是“抹黑”該組織並“與支持該組織的民眾產生決裂，從而造成普遍的不安全感”。

因此，國防和安全部隊（FDS）被要求“提高整個領土的警戒級別”，並“讓民眾保持警惕”。

 

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