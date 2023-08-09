美國擔憂巴祖姆的健康現狀

軍事政變

非洲 – 尼日爾軍政權周三指責“法國軍隊”違反了自周日起生效的關閉其領空規定，而巴黎方面對此予以否認。另外，尼日利亞一名調解員宣布他正在尼亞美與軍政權進行和解。美國方面對被推翻的前總統巴祖姆身體狀況表示十分擔憂。

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被罷免的總理瓦哈穆杜·馬哈馬杜（Ouhoumoudou Mahamadou）透露說，巴祖姆、他的妻子和兒子被關押在一個沒有水電的地方。

靠政變臨時掌權的尼日爾軍政權指責法國違反了對尼日爾領空規定，並“解救恐怖分子”，他稱這是“破壞尼日爾穩定的計畫”。 法國當日否認了這些指控。

尼日爾保衛祖國委員會（CNSP）發表聲明稱，“法國軍隊”於周三“當地時間上午 6 點 01 分”從乍得恩賈梅納起飛“一架軍用飛機” ，並補充道：“當地時間早上 6 點 39 分至上午 11 點 15 分，這架飛機故意切斷了與尼日爾領空管制的所有聯繫”。

在同一份新聞稿中，尼日爾保衛祖國委員會指責巴黎“單方面釋放恐怖囚犯”，“恐怖分子”一詞指的是武裝聖戰分子。 尼日爾保衛祖國委員會補充說，這些聖戰分子獲釋後參加了一次“謀策會議”，計畫對尼日爾西部的尼日爾、布基納法索和馬里之間的“三個邊境地區的軍事陣地”發動襲擊。

他沒有與這次“釋放”聖戰分子囚犯直接聯繫起來，但在同一份新聞稿中宣布，周三上午，“國民警衛隊的陣地”在三個邊境地區“是一個“評估尚未確定”的攻擊。

尼日爾保衛祖國委員會表示，“我們正在目睹一個真正的破壞我們國家穩定的計畫”，其目的是“抹黑”該組織並“與支持該組織的民眾產生決裂，從而造成普遍的不安全感”。

因此，國防和安全部隊（FDS）被要求“提高整個領土的警戒級別”，並“讓民眾保持警惕”。