剛果(金)嘗試監管手工開採鈷

RFI專欄 / 非洲經濟

非洲 – 在非洲法語大國剛果民主共和國（RD Congo）的南部，盧阿拉巴省（Lualaba）屬於該國邊疆地區。這裡與贊比亞和安哥拉的邊境相接壤。本台法廣（RFI）特派記者在前往盧阿拉巴省（Lualaba）省府科盧韋齊（Kolwezi）的途中，看到沿路都是一些堆着礦石袋子的收購點。招牌上標註着鈷和銅的收購價格。這是本台法廣（RFI）《非洲經濟»（Chronique Afrique Economie）專欄在今天2023年08月10日星期四上網的最新關注焦點。金沙薩中央政府正致力於管控剛果民主共和國境內的手工採礦。如果當局不作為，則將可能遭至國際社會的制裁。

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本台法廣（RFI）法文網2023年08月10日星期四，在《非洲經濟»（Chronique Afrique Economie）專欄中刊出了特派記者亞歷山大（Alexandra Brangeon）從剛果民主共和國南方大城市科盧韋齊（Kolwezi）發回的部分採訪錄音片段。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

這一報道的法文原標題為：[La RDC tente de réguler la vente de cobalt artisanal]。換做中文可被譯作[剛果民主共和國試圖調控手工鈷的銷售]。下面是簡介以供分享。

-- 科盧韋齊是剛果（金）重要的採礦中心之一 -

有着百萬人口的科盧韋齊（Kolwezi）是剛果民主共和國（RD Congo）盧阿拉巴省（Lualaba）的省府。這座邊境重鎮距離首都金沙薩2000多公里，是剛果民主共和國重要的金屬礦物采、煉中心之一。

FMM - RFI Carte Archive / Tout au long de la route qui mène à Kolwezi, des dépôts délabrés, où s’entassent des sacs de minerai. Il s’agit de dépôts d’achat. (illustration) © Wikimedia / FMM - RFI Carte Archive

在本台法廣（RFI）法文網«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)上的這一報道首先介紹說，全球當前有超過70%的鈷產自剛果民主共和國。這種礦物的生產，絕大部分是在剛果（金）東部地區，以機械方式進行大規模的開採。但也有10%到20%，出自手工開採。

-- 剛果（金）政府正在加強對手工採礦的監管 -

在盧阿拉巴省（Lualaba），剛果（金）發起了一項旨在加強監管手工礦石供應鏈的行動。這一行業被指存在眾多問題：濫用童工、工作條件危險以及貪污腐敗。

FMM - RFI Carte Archive / RD Congo : en rouge, la province de Lualaba, dans le sud de la RDC. (illustration) Wikimedia / FMM - RFI Carte Archive

在前往盧阿拉巴省（Lualaba）省府科盧韋齊（Kolwezi）的途中，雖然沿路都是手工礦石的收購站，但礦工們抱怨收購價格缺乏透明。有受訪者說，過秤存在問題。每袋礦石的售價不如從前，但中國人表示，是價格下跌了。

-- 剛果（金）當局就近建貿易中心和配套機構 -

在幾公里外，本台法廣（RFI）特派記者採訪了政府新建的一個貿易中心。這裡有倉庫、櫃檯和實驗室。這個中心的負責人在接受採訪中透露，當地的男女老少，所有年齡層的人都會拿着鎬、鏟上礦區。這名負責人把當地的礦石私人貿易商，稱之為是黑手黨。

RFI Image Archive / RD Congo : Mine artisanale de Kawama à 50 km de Kolwezi. (illustration) © Denise Maheho/RFI

這個貿易中心還配置了一個認證中心。剛果（金）當局要求手工礦工在官方指定的區域內採礦，並加入得到批準的合作社。但這一法律目前在執行上存在困難。大多數手工礦工是在非法礦區，或是在跨國企業的礦區內採礦。

-- 剛果（金）當局被迫加強管控手工採礦領域 -

科盧韋齊礦業合作社聯合會（Fédération des coopératives minières de Kolwezi）的一名負責人在接受採訪時透露，金沙薩中央政府是出於不得已，而介入該國手工採礦領域。如果不作為將可能會遭到國際社會的制裁。一些跨國企業有可能會因此提出訴訟。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

本台法廣（RFI）«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道最後提到，剛果民主共和國在幾年前就已開始致力於清潔鈷供應鏈的行動，但至今尚未取得成功。

（翻譯和編輯：法廣RFI電台 尼古拉）

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