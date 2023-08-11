尼日爾:政變就是不可抗力

RFI非洲 / 軍事政變

西非 – 就尼日爾政變，西非國家經濟共同體（CEDEAO）於周四舉行的首腦峰會決定，部署軍力摩厲以需。另外，中國能建葛洲壩集團（Groupe Gezhouba）決定停止在尼日爾建造一座大水壩的工程項目。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，簡稱西共體的西非國家經濟共同體（CEDEAO）不排除調兵恢復尼日爾的憲政秩序。

-- 西共體首腦們呼籲國際社會支持恢復憲政秩序 -

本台法廣（RFI）特派記者Liza Fabbian於昨天2023年08月10日周四晚間發自尼日利亞首都阿布賈（Abuja）的消息說：西非國家經濟共同體（CEDEAO）的首腦們當天在閉門會議結束後，決定對尼日爾的政變者提高音調。他們將命令部隊首長委員會啟動備戰，以等待部署的指令。

RFI Image Archive / Afrique : le président nigérian et président de la Cédéao, Bola Tinubu, lors d'un sommet organisé à Abuja au Nigeria, le 10 août 2023. (illustration) © AP - Gbemiga Olamikan / RFI Image Archive

如此看來，軍事選項似乎已經着手進行。儘管仍需細節才能更好地明白本次調兵所將達到的具體規模。西非國家經濟共同體（CEDEAO）現已就此向非洲聯盟（UA）提出請求，並呼籲包括聯合國（ONU）在內的所有夥伴方予以支持。一位見證者透露，科特迪瓦總統瓦塔拉（Président Alassane Ouattara）的態度從未如此的堅決。他的立場得到了塞內加爾總統薩勒（Président Macky Sall）的支持。

-- 中國能建葛洲壩集團停止尼日爾水壩建造工程 -

另外，本台法廣（RFI）法文網上的另一則消息報道說，為了因應尼日爾局勢的突變，中國能建葛洲壩集團（Groupe Gezhouba）決定停止在尼日爾的一項Kandadji大水壩建造工程，並已着手遣散當地的員工。

RFI Image Archive / Afrique : Barrage Kandadji en République du Niger, dans une zone dite «des Trois-Frontières». (illustration) africaintelligence / RFI Image Archive

據介紹，這個大水壩的工地在尼日爾境內，位於一處三國交界地帶(trois frontières)。這三國為：馬里（Mali）、布基納法索（Burkina Faso）和尼日爾（Niger）。

（ 翻譯和編輯：法廣 RFI 電台 尼古拉 ）

Niger : Le coup d'État est un cas de force majeure 01:22 Desk jour 2023.08.11 Niger - force majeure 尼古拉

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