尼日爾軍政權任命的總理紮伊納訪問乍得

非洲/尼日爾/乍得/外交

法新社從恩賈梅納(N'Djamena)報導，尼日爾政變後組建的政府首腦阿里·紮伊納（Ali Mahaman Lamine Zeine）周二前往乍得，受到乍得過渡總統穆罕默德·代比的接見。

廣告 繼續瀏覽後續

根據尼日爾政府在臉書上發布的消息和照片，尼日爾政變領袖任命的總理紮伊納乘坐尼日爾軍用飛機抵達恩賈梅納機場，並在機場受到了乍得總理薩利赫·凱布紮博(Saleh Kebzabo) 的迎接，然後會見了乍得總統代比。

在此次訪問進行之際，周二有好幾個國家都在呼籲和平解決尼日爾危機。兩天後，西非國家將舉行軍事會議，討論可能採取的武裝干預措施，以恢復尼日爾當選總統巴祖姆的權力。巴祖姆總統在近三個星期之前的政變中被推翻。

在紮伊納會見乍得總統代比後，乍得總統府發表了一份聲明。在這份聲明中，尼日爾政府首腦紮伊納說，“我們是帶着尼日爾國家元首蒂亞尼將軍的口信抵達的，他表達了他的團結和兄弟情誼，並要求我重申乍得和尼日爾之間的睦鄰友好和兄弟情誼。”

紮伊納補充說：“我們正處於過渡時期，我們解釋了來龍去脈並重申，我們願意與各方保持開放和交流，但我們堅持我們國家的獨立。”

紮伊納是經濟學家出身，曾在2000年代擔任財政部長。一個星期前，被7月26日推翻巴祖姆總統的政變者任命為總理。

法新社的報道指出，在尼日爾政府首腦抵達乍得的消息宣布之前，有關這次訪問的任何消息都沒有被泄露。

乍得與尼日爾有近1200公里的邊界。

乍得總統代比曾經於7月30日訪問尼日爾。在一張照片上，乍得總統與尼日爾軍政權人物之一薩利福·莫迪將軍（Salifou Mody）坐在一起。